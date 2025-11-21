Росіяни вночі вдарили по Одесі: п’ятеро поранених, серед них підліток
- Новини Одеси
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
9:04, 21 листопада, 2025
-
Вночі 21 листопада війська РФ вдарили по Одесі, внаслідок чого постраждали п’ятеро людей.
Через атаку пошкоджені житловий будинок та підприємство в одному з районів міста, повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Спершу було відомо про чотирьох поранених: одній людині допомогу надали на місці, а трьох — з опіками та вибуховими травмами — госпіталізували.
Згодом очільник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що кількість постраждалих зросла до п’яти.
До лікарні доправили 49-річну жінку та 16-річного хлопця з термічними опіками, а також 70-річного чоловіка з травмою голови.
Ще двоє чоловіків — 67-річний із гострою реакцією на стрес та 43-річний з опіками обличчя — отримують медичну допомогу амбулаторно.
На місці працюють рятувальники, медики та всі відповідні служби. Ліквідація наслідків атаки триває.
Нагадаємо, нещодавно росіяни вдарили ударними дронами по місцевому ринку у Чорноморську, що на Одещині. Тоді семеро людей отримали поранення.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.