Росіяни вночі вдарили по Одесі: п’ятеро поранених, серед них підліток

Наслідки обстрілу Одеси 21 листопада. Фото: Одеська ОВА

Вночі 21 листопада війська РФ вдарили по Одесі, внаслідок чого постраждали п’ятеро людей.

Через атаку пошкоджені житловий будинок та підприємство в одному з районів міста, повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Спершу було відомо про чотирьох поранених: одній людині допомогу надали на місці, а трьох — з опіками та вибуховими травмами — госпіталізували.

Наслідки обстрілу Одеси 21 листопада. Фото: Одеська МВА Наслідки обстрілу Одеси 21 листопада. Фото: Одеська ОВА

Згодом очільник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що кількість постраждалих зросла до п’яти.

До лікарні доправили 49-річну жінку та 16-річного хлопця з термічними опіками, а також 70-річного чоловіка з травмою голови.

Ще двоє чоловіків — 67-річний із гострою реакцією на стрес та 43-річний з опіками обличчя — отримують медичну допомогу амбулаторно.

На місці працюють рятувальники, медики та всі відповідні служби. Ліквідація наслідків атаки триває.

Наслідки обстрілу Одеси 21 листопада. Фото: Одеська ОВА Наслідки обстрілу Одеси 21 листопада. Фото: Одеська МВА

Нагадаємо, нещодавно росіяни вдарили ударними дронами по місцевому ринку у Чорноморську, що на Одещині. Тоді семеро людей отримали поранення.