Дрони РФ атакували ринок у Чорноморську: двоє загиблих, семеро поранених
- Марія Хаміцевич
11:27, 14 листопада, 2025
Сьогодні вранці, 14 листопада, росіяни атакували ударними дронами місцевий ринок у Чорноморську.
Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, загинули двоє людей. Семеро отримали поранення, частина — у важкому стані. Дані про постраждалих уточнюються.
Унаслідок удару пошкоджено міську площу, фасади магазинів і приватні авто. У розташованому поруч коледжі вибило вікна. На місці працюють рятувальники та інші служби.
Нагадаємо, також вночі 14 листопада російські війська атакували Одеську область ударними дронами. Внаслідок атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема об’єкт енергетики.
