Дрони РФ атакували ринок у Чорноморську: двоє загиблих, семеро поранених

Російські дрони вдарили по ринку в Чорноморську. Фото: Одеська ОВА

Сьогодні вранці, 14 листопада, росіяни атакували ударними дронами місцевий ринок у Чорноморську.

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, загинули двоє людей. Семеро отримали поранення, частина — у важкому стані. Дані про постраждалих уточнюються.

Унаслідок удару пошкоджено міську площу, фасади магазинів і приватні авто. У розташованому поруч коледжі вибило вікна. На місці працюють рятувальники та інші служби.

Російські дрони вдарили по ринку в Чорноморську. Фото: Одеська ОВА

Нагадаємо, також вночі 14 листопада російські війська атакували Одеську область ударними дронами. Внаслідок атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема об’єкт енергетики.