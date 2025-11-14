Росіяни атакували Одещину: пошкоджено енергетичний об’єкт, є постраждалий

Наслідки обстрілу Одеської області 14 листопада. Фото: Одеська ОВА

Уночі 14 листопада російські війська атакували Одеську область ударними дронами. Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема об’єкт енергетики.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, внаслідок удару по енергетичному об’єкту виникли пожежі. Пошкоджено поруч розташований житловий будинок та дах гаража.

«На жаль, є один постраждалий, йому надано допомогу. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. Об’єкти життєзабезпечення працюють від резервного живлення», — зазначив Олег Кіпер.

Цієї ночі також атакували Київ. Внаслідок російського комбінованого удару загинули четверо людей. До ліквідації наслідків обстрілів залучені майже 300 рятувальників і близько 500 поліцейських.

Раніше повідомлялось, що станом на ранок 14 листопада у Миколаєві зросла кількість постраждалих людей після атаки по промисловому обʼєкту.