У Києві через обстріли пошкоджені будинки та лікарня, під завалами залишаються люди

Наслідки обстрілу Києва 14 листопада. Фото: ДСНС Києва

Уночі 14 листопада внаслідок російського комбінованого удару по Києву загинули четверо людей. До ліквідації наслідків обстрілів залучені майже 300 рятувальників і близько 500 поліцейських.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За словами міністра, російські війська завдали ударів по 22 локаціях у різних районах столиці. Серед пошкоджених об’єктів — житлові будинки, лікарня, дипломатичне представництво, торговельні та офісні приміщення. Більшість ударів припала на спальні райони міста.

Реклама

«На жаль, маємо підтвердження про чотирьох загиблих мешканців дев’ятиповерхівки у спальному районі столиці. Не всі тіла ще деблокували. Також є інформація про людей, які можуть бути під завалами. Рятувальники працюють дуже обережно, з надією відшукати живих», — повідомив Ігор Клименко.

Близько 30 людей дістали поранення, серед них — двоє дітей та вагітна жінка. За ніч рятувальники евакуювали майже 70 мешканців із пошкоджених квартир та під’їздів.

На місцях ударів працюють пожежно-рятувальні та інженерні підрозділи, спецпідрозділ ДСНС «Дельта», слідчі, вибухотехніки, психологи та кінологи. У кожній точці розгорнуті намети поліції, де громадяни можуть подати заяву або отримати консультацію.

Біля найбільш зруйнованого будинку на Лісовому масиві розгортають мобільні підрозділи сервісного центру МВС та Міграційної служби для оперативного відновлення втрачених документів.

«Цієї ночі Росія била не лише по столиці. На Київщині постраждали близько десятка людей, серед них 7-річна дитина. Протипожежні та аварійно-рятувальні роботи тривали також на Одещині, Харківщині та Черкащині. Російські удари, спрямовані точно по цивільних, — це терор, який безупинно триває майже чотири роки», — зазначив міністр.

Наслідки обстрілу Києва 14 листопада. Фото: ДСНС Києва

Наслідки обстрілу Києва 14 листопада. Фото: ДСНС Києва

Наслідки обстрілу Києва 14 листопада. Фото: ДСНС Києва

Наслідки обстрілу Києва 14 листопада. Фото: ДСНС Києва

Наслідки обстрілу Києва 14 листопада. Фото: ДСНС Києва

Наслідки обстрілу Києва 14 листопада. Фото: ДСНС Києва

Нагадаємо, станом на ранок 14 листопада у Миколаєві зросла кількість постраждалих людей після атаки по промисловому обʼєкту.