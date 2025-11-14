Нічна атака на Київ: загиблий, десятки постраждалих і пожежі в різних районах міста

Обстріл Києва 14 листопада. Фото: ДСНС

У ніч на п’ятницю російська армія завдала по Києву комбінованого удару, застосувавши різні типи ракет і ударні дрони. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще 25 дістали поранення, серед них вагітна жінка та дитина.

За інформацією КМВА, кількість постраждалих зросла упродовж ранку. Усім травмованим надають медичну допомогу. У ДСНС підтвердили загибель однієї людини та повідомили, що рятувальники під час нічної операції врятували понад 40 мешканців.

Найбільше руйнувань зафіксували в Деснянському районі. У багатоповерхівці між п’ятим і восьмим поверхами виникла масштабна пожежа, внаслідок якої загинула людина. Рятувальники евакуювали 14 людей, серед них дитину, та дістали з-під завалів ще одного постраждалого. В іншому будинку цього ж району горіло на сьомому поверсі — звідти врятували 9 людей і евакуювали ще 50.

У Дніпровському районі сталося загоряння двох квартир у п’ятиповерхівці. Рятувальники вивели 17 мешканців. Також пошкоджень зазнав інший будинок — вогонь охопив 19-й і 21-й поверхи. На території спортивної бази вигоріли дерев’яні будівлі площею близько 200 квадратних метрів.

У Подільському районі ракета влучила у квартиру на рівні 15-го поверху, рятувальники вивели 13 людей. На Оболоні уламки спричинили пожежу в дев’ятиповерхівці — вогонь охопив квартири з 7 по 9 поверхи на площі близько 100 квадратних метрів. Одну людину врятували.

У Солом’янському районі ліквідували пожежу на даху та п’ятому поверсі багатоповерхового будинку — звідти евакуювали 20 людей. У Святошинському районі зафіксовано влучання в житловий будинок, а у висотці поруч горіли квартири на 19-му поверсі.

У Голосіївському районі уламки впали на територію лікарні. Також загоряння сталося в іншому приміщенні площею 15 квадратних метрів. У Дарницькому районі згоріла частина шкільної території, а в Шевченківському — відкрита ділянка.

Станом на ранок дані щодо наслідків атаки уточнюються. О 7:20 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що серед поранених — десяти-річна дитина. Дев’ятьох людей госпіталізували, зокрема вагітну жінку, іншим допомогли на місці.

Нагадаємо, що станом на ранок 14 листопада у Миколаєві зросла кількість постраждалих людей після атаки по промисловому обʼєкту. Вчора повідомлялося про шістьох поранених, сьогодні кількість постраждалих зросла до восьми.