  • пʼятниця

    14 листопада, 2025

  • Переважно ясно

    Миколаїв

  • 14 листопада , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Нічна атака на Київ: загиблий, десятки постраждалих і пожежі в різних районах міста

Обстріл Києва 14 листопада. Фото: ДСНСОбстріл Києва 14 листопада. Фото: ДСНС

У ніч на п’ятницю російська армія завдала по Києву комбінованого удару, застосувавши різні типи ракет і ударні дрони. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще 25 дістали поранення, серед них вагітна жінка та дитина.

За інформацією КМВА, кількість постраждалих зросла упродовж ранку. Усім травмованим надають медичну допомогу. У ДСНС підтвердили загибель однієї людини та повідомили, що рятувальники під час нічної операції врятували понад 40 мешканців.

Найбільше руйнувань зафіксували в Деснянському районі. У багатоповерхівці між п’ятим і восьмим поверхами виникла масштабна пожежа, внаслідок якої загинула людина. Рятувальники евакуювали 14 людей, серед них дитину, та дістали з-під завалів ще одного постраждалого. В іншому будинку цього ж району горіло на сьомому поверсі — звідти врятували 9 людей і евакуювали ще 50.

Реклама

У Дніпровському районі сталося загоряння двох квартир у п’ятиповерхівці. Рятувальники вивели 17 мешканців. Також пошкоджень зазнав інший будинок — вогонь охопив 19-й і 21-й поверхи. На території спортивної бази вигоріли дерев’яні будівлі площею близько 200 квадратних метрів.

У Подільському районі ракета влучила у квартиру на рівні 15-го поверху, рятувальники вивели 13 людей. На Оболоні уламки спричинили пожежу в дев’ятиповерхівці — вогонь охопив квартири з 7 по 9 поверхи на площі близько 100 квадратних метрів. Одну людину врятували.

У Солом’янському районі ліквідували пожежу на даху та п’ятому поверсі багатоповерхового будинку — звідти евакуювали 20 людей. У Святошинському районі зафіксовано влучання в житловий будинок, а у висотці поруч горіли квартири на 19-му поверсі.

У Голосіївському районі уламки впали на територію лікарні. Також загоряння сталося в іншому приміщенні площею 15 квадратних метрів. У Дарницькому районі згоріла частина шкільної території, а в Шевченківському — відкрита ділянка.

Станом на ранок дані щодо наслідків атаки уточнюються. О 7:20 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що серед поранених — десяти-річна дитина. Дев’ятьох людей госпіталізували, зокрема вагітну жінку, іншим допомогли на місці.

Обстріл Києва 14 листопада. Фото: ДСНСОбстріл Києва 14 листопада. Фото: ДСНС
Обстріл Києва 14 листопада. Фото: ДСНСОбстріл Києва 14 листопада. Фото: ДСНС
Обстріл Києва 14 листопада. Фото: ДСНСОбстріл Києва 14 листопада. Фото: ДСНС
Обстріл Києва 14 листопада. Фото: ДСНСОбстріл Києва 14 листопада. Фото: ДСНС
Обстріл Києва 14 листопада. Фото: ДСНСОбстріл Києва 14 листопада. Фото: ДСНС
Обстріл Києва 14 листопада. Фото: ДСНСОбстріл Києва 14 листопада. Фото: ДСНС
Обстріл Києва 14 листопада. Фото: ДСНСОбстріл Києва 14 листопада. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що станом на ранок 14 листопада у Миколаєві зросла кількість постраждалих людей після атаки по промисловому обʼєкту. Вчора повідомлялося про шістьох поранених, сьогодні кількість постраждалих зросла до восьми.

Останні новини про: Обстріли

Російський дрон влучив по будинку в Дніпрі: є загиблий та постраждалі
Вночі росіяни атакували дронами Одещину: пошкоджено транспортну інфраструктуру
«Перший дрон пробиває, другий заходить», — мер Очакова вважає, що замість захисних сіток треба закуповувати більше РЕБів
Реклама

Читайте також:

новини

В Очаківській міськраді назвали причини можливого виселення музею Судковського з комунальної будівлі

Альона Коханчук
новини

Погрожував поліцейським і хизувався статусом: прокурора Миколаєва звільнили після скандалу у кафе

Світлана Іванченко
новини

Танцівниця з Миколаєва перемогла на чемпіонаті світу в Нідерландах

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві знову з’явилися мітки на спил дубів біля «Зорі»: мешканці занепокоєні відновленням будівництва АЗС

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві закінчилась вакцина від сказу: щеплення роблять лише в екстрених випадках

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Обстріли

«Перший дрон пробиває, другий заходить», — мер Очакова вважає, що замість захисних сіток треба закуповувати більше РЕБів
Вночі росіяни атакували дронами Одещину: пошкоджено транспортну інфраструктуру
Російський дрон влучив по будинку в Дніпрі: є загиблий та постраждалі

У Миколаєві після удару «Шахеда» по промисловому обʼєкту кількість поранених зросла до восьми

Уряд проведе аудит всіх держкомпаній на тлі розслідування в «Енергоатом»

У Миколаєві знову з’явилися мітки на спил дубів біля «Зорі»: мешканці занепокоєні відновленням будівництва АЗС