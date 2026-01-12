 Уламки забороненої зброї поповнили виставку в музеї Херсона

Клуб

У Херсонському музеї з’явилися експонати з уламків касетних боєприпасів

У Херсонському музеї з’явилися експонати з уламків касетних боєприпасів. Фото: Алевтина МелентьєваУ Херсонському музеї з’явилися експонати з уламків касетних боєприпасів. Фото: Алевтина Мелентьєва

У Херсонському обласному краєзнавчому музеї з’явилися фрагменти касетних боєприпасів, використання яких заборонене міжнародним правом. Уламки стали частиною нової експозиції, присвяченої наслідкам російської війни проти України.

Про це повідомило «Суспільне Херсон» з посиланням на співробітників музею.

Як розповіла тимчасова виконувачка обов’язків головної зберігачки краєзнавчого музею Алевтина Мелентьєва, небезпечні фрагменти музейники знайшли 9 січня.

Після консультацій із вибухотехніками їх включили до виставки, яка нині налічує кілька десятків експонатів.

Експозиція має назву «Коли війна втрачає силу» і складається з інсталяцій, картин та декоративних об’єктів, створених із уламків боєприпасів.

За словами директорки музею Ольги Гончарової, збір артефактів війни розпочався одразу після деокупації Херсона. Частину експонатів приносять місцеві жителі та військові, інші співробітники знаходять у місті.

Через велику кількість зібраних матеріалів у 2025 році музей вирішив окремо представити виставку, присвячену виключно уламкам озброєння.

Окремим символом експозиції стала інсталяція з ведмедиком, який після обстрілу сусідньої будівлі вибуховою хвилею опинився на балконі. Пізніше іграшку передали до музейної колекції як свідчення війни.

Фото: Алевтина МелентьєваФото: Алевтина Мелентьєва
Уламки, які передали до Херсонського обласного краєзнавчого музею. Фото: Алевтина МелентьєваУламки, які передали до Херсонського обласного краєзнавчого музею. Фото: Алевтина Мелентьєва
На картині виклали уламками слово Херсон. Фото: Алевтина МелентьєваНа картині виклали уламками слово Херсон. Фото: Алевтина Мелентьєва

Нагадаємо, нещодавно російські війська вкотре атакували Херсонський обласний краєзнавчий музей, завдавши нових руйнувань приміщенням, де зберігалися цінні історичні експонати. За інформацією музею, від обстрілів постраждали лапідарій та амфорна зала.

