Вулиці, фасади, вивіски: геймери відтворюють Маріуполь у грі Minecraft
- Світлана Іванченко
23:51, 12 січня, 2026
Команда гравців-ентузіастів відтворює Маріуполь у комп’ютерній грі Minecraft. Вони використовують супутникові знімки, карти та панорами, аби відтворити в грі транспортні розв’язки, трамвайні колії, фасади будинків та вивіски магазинів.
Про це повідомили у Маріупольській міській раді.
Зазначається, що у 2020 році американський блогер PippenFTS запустив сервер, на якому користувачі будують у Minecraft копії різних міст планети. До ініціативи долучилась українська команда ентузіастів, які працюють над створенням масштабної моделі Маріуполя.
Зокрема, «будівельники» відтворили великі мурали на будинках. Найвідоміший із них — Мілана. На ньому була зображена маріупольська дівчинка, яка постраждала під час обстрілу мирного мікрорайону Східний, який знищили окупанти.
«Відтворення міста відбувається в креативному режимі гри. Віртуальний Маріуполь відкритий для всіх користувачів із ліцензійною версією гри. Тут можна пройтися знайомими маршрутами, побачити знайомі вулиці та відчути ритм міста, який існував до повномасштабного вторгнення», — йдеться у повідомленні.
Учасники команди зазначають, що цей проєкт є не лише цифровим відтворенням будівель, а й формою збереження ідентичності українського міста.
Раніше повідомлялось, що у відеогрі Minecraft відтворили віртуальну копію будівлі Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка.
