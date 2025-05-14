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У відеогрі Minecraft відтворили віртуальну копію будівлі Херсонського художнього музею

Будівля Херсонського художнього музею. Фото: Facebook/Херсонський художній музейБудівля Херсонського художнього музею. Фото: Facebook/Херсонський художній музей

У відеогрі Minecraft відтворили віртуальну копію будівлі Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка.

Про це повідомили у пресслужбі музею.

Автор проєкту під ніком Sky7870 опублікував свою роботу на фан-сайті спільноти Minecraft. Він точно відтворив архітектурні особливості музею, зокрема фасад, пропорції, розташування вікон і навіть декоративні деталі.

відтворена копія будівлі Херсонського художнього музею. Фото: Facebook/Херсонський художній музейвідтворена копія будівлі Херсонського художнього музею. Фото: Facebook/Херсонський художній музей

Зазначається. що Херсонський художній музей й досі залишається одним із найвідоміших символів міста.

«Попри блоковість, піксельність, простоту й умовність, притаманні стилю гри, легко розпізнаються характерні елементи фасаду, пропорції будівлі, розташування вікон і навіть декоративні деталі. Презентуючи віртуальну реконструкцію в Minecraft, автор зазначає, що музей і досі залишається одним із найвідоміших символів міста та скарбницею його духовної спадщини», — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі додали, що ця ініціатива не лише демонструє творчі можливості гри, а й є символічним жестом підтримки української культурної спадщини у часи війни.

Нагадаємо, що працівники Херсонського художнього музею ідентифікували картину Петра Сахра «Портрет народного майстра Корпанюка», викрадену під час російської окупації. Загалом вже ідентифікували 130 творів із понад 10 тисяч експонатів, вивезених росіянами.

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