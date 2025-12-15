Мінрозвитку планує запустити «єЧергу» для легкових авто

Перетин кордону. Фото: ДПСУ

Міністерство розвитку громад та територій України планує на початку 2026 року розпочати пілотне впровадження електронної черги «єЧерга» для легкових автомобілів.

Про це повідомив заступник міністра Сергій Деркач, пише «Інтерфакс-Україна».

За його словами, перший тестовий запуск відбудеться на одному пункті пропуску, ймовірно, це буде «Чоп». Після оцінки результатів проєкт можуть масштабувати й на інші пункти перетину кордону.

Сергій Деркач зазначив, що впровадження «єЧерги» для легкових авто має свої особливості, адже кількість таких транспортних засобів суттєво перевищує потоки вантажівок і автобусів.

Він також нагадав, що наразі на західному кордоні України функціонує 41 автомобільний пункт пропуску, з яких 29 обслуговують вантажний та автобусний транспорт. Усі вантажівки та автобуси виїжджають з України виключно за попередньою реєстрацією в системі «єЧерга».

Крім того, заступник міністра повідомив, що українським проєктом зацікавилися іноземні партнери. Зокрема, Словаччина вже отримала пілотне рішення для тестування та розглядає можливість впровадження електронної черги на своєму боці кордону. Аналогічний інтерес виявляють і інші країни.

Нагадаємо, проєкт «єЧерга» для перетину кордону запустили у грудні 2022 року. У травні 2023-го система запрацювала на 16 пунктах пропуску на західному кордоні — спершу туди могли записатись тільки водії вантажівок, але програму поступово розширюють.

В середині лютого цього року «єЧерга» стала доступна для автобусів на всіх пунктах пропуску. Загалом послуга діє на 29 пунктах перетину кордону.