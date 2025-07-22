«Захлеснули емоції, каюсь», — мер Вознесенська пояснив скандальні заяви про депутатів — «шлангів»

Мер Вознесенська Євген Величко. Фото: facebook-сторінка мера

Мер міста Вознесенська Євгеній Величко пояснив, чому дозволив собі емоційні висловлювання та образи в сторону депутатів під час сесії міської ради.

У коментарі виданню «МикВісті» міський голова пояснив, що був емоційно приголомшений результатами голосування та не стримався.

Євгеній Величко розповів, що на засіданні була критично мала кількість депутатів, тому деякі з них, за словами мера, «спекулювали» та в інтересах своїх фракцій не голосували за проєкти рішень. Він зазначив, що нецензурна лексика та образи в сторону депутатів лунали від нього вперше і він кається, що так сталося.

—Ні (це не тиск на депутатів, — прим). Я каюсь. Звичайно я перегнув палку. Так не можна було себе поводити. Каюсь. У мене просто так захлеснули емоції. На комісіях ніхто нічого не заїкнувся, а тут обов’язково потрібно було зробити мені цей концерт моїм колегам. Які прийшли на наступний день, вибачаються і говорять: «Ми просто зробили в інтересах фракції». Нічого страшного, ми з ними нормально спілкуємося. На наступній сесії у нас буде все нормально. Так само будемо сперечатися по деяким питанням, просто це наша робота, — говорить Євгеній Величко.

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Політик додає, що ця ситуація не вплине на його роботу з депутатами та обіцяє вчитися на помилках.

—Але я каюсь, слова не підібрав правильні. Не досвідчений ще, мабуть. Буду вчитись на помилках, — зазначив міський голова.

Нагадаємо, що на останньому засіданні сесії Вознесенської міської ради під час розгляду питання щодо будівництва Центру ментального здоров’я та розвитку, мер міста Євгеній Величко почав матюкати депутатів, адже вони не підтримали проєкт рішення.

—Я можу взагалі нічого не робити. Я буду приходити з 08:00 до 17:00. Мені до кінця каденції залишилось трошки. А ви попрацюєте товариші після мене. І будете говорити, що було зроблено при Величко, а що було зроблено при вас. Якщо ви такі ярі «зелені» бл..ь, — прокоментував голосування Євгеній Величко.

Після цього з вуст мера міста пролунали й інші неприємні слова до депутатів:

«Юра, у чому ти не розібрався?»

«В чому ти не розібрався? Ви що тут бл..ь серйозно. Ви працюєте у виконкомі і у чому не розібралися»

«Ви що шланги бл..ь. Навіщо ви тут зібралися»

«Б..ь ну це просто, бл..ь»

«Юрій Миколайовичу, ви не переплутали кнопку?»

«Я хочу сказати, що депутати не так перевантажені, як депутати. Ви забули роботу депутатів. Просто прийти та натиснути кнопку. Уже тут взагалі бл..ь»

«Я не очікував. Я радий, що ви сьогодні для мене відкрились. Я на 5 рік уже не буду добрим. Я вам обіцяю бл..ь. Будуть вам і підвищення по 10% вашим співробітникам і все інше»

Нагадаємо, що мер Вознесенська Євгеній Величко також відзначився і у спілкуванні з журналістами. У квітні 2024 року Євгеній Величко відмовив «МикВісті» у коментарі про участь міста в Програмі розвитку ООН. Редакція намагалася отримати коментар й дізнатися, яку суму коштів отримало місто за цією програмою та які проєкти реалізовуватимуть. Мер міста відмовився надавати виданню коментар, назвавши «жовтою пресою» та висловивши своє невдоволення публікацією його декларації на сайті видання.

Як відомо, Вознесенськ мав отримати грантові кошти на відновлення у межах Програми розвитку ООН. Всього було відібрано 18 громад в Україні та Молдові, яким мали надати кошти на відновлення міського середовища. Передбачалося фінансування за двома напрямками: «Негайне реагування та відновлення» (розмір гранту для кожної пропозиції – від 30 тисяч до 50 тисяч євро, співфінансування не вимагається) і «Відновлення та планування майбутнього» (розмір гранту для кожної пропозиції – від 70 тисяч до 100 тисяч євро, вимагається співфінансування щонайменше 20%).