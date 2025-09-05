Виконком заборонив їздити мотоциклам з гучним вихлопом у Південноукраїнську: в який час

Мотоцикліст на вулицях Миколаєва, архівне фото «МикВісті»

В Південноукраїнську Миколаївської області посилять контроль за водіями мотоциклів і автівок із гучним вихлопом.

Таке рішення 4 вересня ухвалив виконавчий комітет Південноукраїнської міської ради, пишуть «МикВісті».

Водіям мотоциклів, моторолерів та скутерів, які спричиняють надмірний шум, заборонили їздити вулицями Південноукраїнська з 22:00 до 08:00 години.

Водночас цілодобовий рух заборонили автомобілям, у яких «відсутня чи несправна штатна вихлопна система або встановлені модифіковані глушники», оскільки вони підвищують рівень шуму понад допустимі межі.

Реклама

Цим рішенням виконком також рекомендував відділенню поліції №3 Вознесенського районного управління поліції посилити контроль за дотриманням встановлених вимог, проводити періодичні рейди у вечірній та нічний час, а у разі виявлення порушень — вживати заходів згідно зі статтею 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення вимог щодо дотримання тиші).

Мотоциклісти у Миколаєві

Нагадаємо, миколаївець поскаржився на шум від мотоциклів уночі. До редакції «МикВісті» звернувся пенсіонер Олексій Кончур, який мешкає у мікрорайоні Ліски.

Майже два роки тому Миколаївська міська рада ухвалила рішення щодо введення додаткових обмежень на час воєнного стану. Зокрема, заборонили запускати феєрверки та їздити на транспортних засобах, що створюють надмірний рівень шуму.

Тодішній начальник управління патрульної поліції, а зараз заступник начальника Головного управління Нацполіції в Миколаївській області Віталій Даніла тоді заявляв депутатам міськради, що у правоохоронців немає законних підстав забороняти людям їздити на транспортних засобах без глушників або з переробленими глушниками.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич прокоментував ситуацію з шумом мотоциклів, який заважає містянам у нічний час. Він сказав, що засуджує таку поведінку водіїв.

Водночас мер Олександр Сєнкевич придбав собі мотоцикл Indian Scout Bobber. Ним міський голова іноді приїжджає на роботу до міської ради.