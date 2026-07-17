Департамент ЖКГ шукає підрядника для капремонту тротуару по Аркасівській у Миколаєві за ₴3,4 млн
-
- Юлія Лук’яненкоРепортерка
-
Департамент житлово-комунального господарства оголосив тендер на капітальний ремонт тротуару по вул. Аркасівській (Пушкінській) ріг вулиці Андрія Покровського (Наваринська) у Миколаєві. Очікувана вартість робіт становить 3,4 мільйони гривень.
Про це йдеться у системі публічних закупівель Prozorro.
Тендер оголосили 16 липня. Приймають заявки від підрядників до 31 липня.
Зазначається, що з місцевого бюджету виділено 4,1 мільйони гривень, що перевищує очікувану вартість робіт.
Роботи замовляють 30 жовтня 2026 року.
Вказано, що тротуар мають відремонтувати з упорядкуванням підпірної стінки. У технічному завданні також передбачена формувальна обрізка трьох дерев, видалення дев'яти кущів і корчування трьох пнів. Також підрядники мають демонтувати п'ять світильників та електроопор і встановити сім світильників з лампами розжарювання.
У переліку робіт є розбирання 118 метрів бортових каменів та встановлення нових, укладання тротуарної плитки на площі 474 квадратних метри, заміна дощоприймача, чавунних люків, встановлення п'яти дорожніх знаків.
Нагадаємо, «МикВісті» показували, що на в’їзді до Матвіївки утворилися глибокі вибоїни, а зруйноване покриття фактично перетворило дорогу на смугу перешкод.
6 липня під час апаратної наради голова адміністрації Центрального району Олександр Береза звернувся до міського голови з проханням втрутитися у ситуацію через численні скарги мешканців Матвіївки. Тоді Олександр Сєнкевич заявив, що дорога не перебуває на балансі міста, а обласна Служба відновлення у відповідь на усне звернення повідомила про відсутність коштів. Мер доручив підготувати офіційний лист щодо ремонту дороги.
16 липня стало відомо, що розпочали ямковий ремонт дороги, що веде до мікрорайону Матвіївка.
Останні новини про: Департамент ЖКГ
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.