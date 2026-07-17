 Департамент ЖКГ шукає підрядника для капремонту тротуару по Аркасівській у Миколаєві за ₴3,4 млн

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Головна Новини Самоврядування 20:14, 17 липня, 2026

Департамент ЖКГ шукає підрядника для капремонту тротуару по Аркасівській у Миколаєві за ₴3,4 млн

Тротуар на вул. Аркасівській ріг вул. Андрія Покровського. Фото: МикВістіТротуар наул. Аркасівській ріг вул. Андрія Покровського. Фото: МикВісті

Департамент житлово-комунального господарства оголосив тендер на капітальний ремонт тротуару по вул. Аркасівській (Пушкінській) ріг вулиці Андрія Покровського (Наваринська) у Миколаєві. Очікувана вартість робіт становить 3,4 мільйони гривень.

Про це йдеться у системі публічних закупівель Prozorro.

Тендер оголосили 16 липня. Приймають заявки від підрядників до 31 липня.

Тендер на капремонт тротуару по вул. Аркасівській. Скриншот з ProzorroТендер на капремонт тротуару по вул. Аркасівській. Скриншот з Prozorro

Зазначається, що з місцевого бюджету виділено 4,1 мільйони гривень, що перевищує очікувану вартість робіт.

Фінансування робіт для ремонту тротуару на Аркасівській. Скриншот з ProzorroФінансування робіт для ремонту тротуару на Аркасівській. Скриншот з Prozorro

Роботи замовляють 30 жовтня 2026 року.

Вказано, що тротуар мають відремонтувати з упорядкуванням підпірної стінки. У технічному завданні також передбачена формувальна обрізка трьох дерев, видалення дев'яти кущів і корчування трьох пнів. Також підрядники мають демонтувати п'ять світильників та електроопор і встановити сім світильників з лампами розжарювання.

Перехрестя вул. Аркасівської та Андрія Покровського. Фото: МикВістіПерехрестя вул. Аркасівської та Андрія Покровського. Фото: МикВісті
Тротуар на вул. Аркасівській ріг вул. Андрія Покровського. Фото: МикВістіТротуар на вул. Аркасівській ріг вул. Андрія Покровського. Фото: МикВісті
Тротуар на вул. Аркасівській ріг вул. Андрія Покровського. Фото: МикВістіТротуар на вул. Аркасівській ріг вул. Андрія Покровського. Фото: МикВісті
Тротуар на вул. Аркасівській ріг вул. Андрія Покровського. Фото: МикВістіТротуар на вул. Аркасівській ріг вул. Андрія Покровського. Фото: МикВісті
Тротуар на вул. Аркасівській ріг вул. Андрія Покровського. Фото: МикВістіТротуар на вул. Аркасівській ріг вул. Андрія Покровського. Фото: МикВісті

У переліку робіт є розбирання 118 метрів бортових каменів та встановлення нових, укладання тротуарної плитки на площі 474 квадратних метри, заміна дощоприймача, чавунних люків, встановлення п'яти дорожніх знаків.

Нагадаємо, «МикВісті» показували, що на в’їзді до Матвіївки утворилися глибокі вибоїни, а зруйноване покриття фактично перетворило дорогу на смугу перешкод.

6 липня під час апаратної наради голова адміністрації Центрального району Олександр Береза звернувся до міського голови з проханням втрутитися у ситуацію через численні скарги мешканців Матвіївки. Тоді Олександр Сєнкевич заявив, що дорога не перебуває на балансі міста, а обласна Служба відновлення у відповідь на усне звернення повідомила про відсутність коштів. Мер доручив підготувати офіційний лист щодо ремонту дороги.

16 липня стало відомо, що розпочали ямковий ремонт дороги, що веде до мікрорайону Матвіївка.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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