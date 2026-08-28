Росіяни під вечір вдарили по енергетиці Миколаєва «Бандеролями»: пролунало три вибухи
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- Аліса МелікадамянВипускова редакторка, репортерка
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Увечері 28 серпня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Миколаєва реактивними ударними безпілотниками «Бандероль». У місті пролунало щонайменше три вибухи.
Про це повідомляють «МикВісті».
Перший вибух пролунав близько 19:40. Повітряна тривога в Миколаєві оголошена не була. Сирену увімкнули лише приблизно через п’ять хвилин після перших вибухів.
Попередньо, за даними моніторів, однією з причин того, що повітряну ціль не вдалося вчасно виявити, могла бути низька висота її польоту — близько 25–30 метрів.
Як повідомили у Миколаївській ОВА, удар був спрямований по об’єкту енергетичної інфраструктури Миколаєва.
— Сьогодні ввечері ворог атакував Миколаїв, попередньо, крилатими ракетами «Бандероль». Під атакою був обʼєкт енергетичної інфраструктури міста. Станом на зараз, без постраждалих, — пишуть у військовій адміністрації.
Зазначимо, що днями російська армія вдарила по території станції Херсонської ТЕЦ одразу чотирма керованими авіаційними бомбами (КАБ). Станом на 28 серпня у Херсоні близько 50% населення залишається без електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури. Світло в місті подають погодинно та невеликими обсягами.
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