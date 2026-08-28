 Росіяни під вечір вдарили по енергетиці Миколаєва «Бандеролями»: пролунало три вибухи

  • пʼятниця

    28 серпня, 2026

  • 19.9°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 28 серпня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 19.9° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Інциденти 21:04, 28 серпня, 2026

Росіяни під вечір вдарили по енергетиці Миколаєва «Бандеролями»: пролунало три вибухи

Увечері 28 серпня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Миколаєва реактивними ударними безпілотниками «Бандероль». У місті пролунало щонайменше три вибухи.

Про це повідомляють «МикВісті».

Перший вибух пролунав близько 19:40. Повітряна тривога в Миколаєві оголошена не була. Сирену увімкнули лише приблизно через п’ять хвилин після перших вибухів.

Попередньо, за даними моніторів, однією з причин того, що повітряну ціль не вдалося вчасно виявити, могла бути низька висота її польоту — близько 25–30 метрів.

Як повідомили у Миколаївській ОВА, удар був спрямований по об’єкту енергетичної інфраструктури Миколаєва.

— Сьогодні ввечері ворог атакував Миколаїв, попередньо, крилатими ракетами «Бандероль». Під атакою був обʼєкт енергетичної інфраструктури міста. Станом на зараз, без постраждалих, — пишуть у військовій адміністрації.

Зазначимо, що днями російська армія вдарила по території станції Херсонської ТЕЦ одразу чотирма керованими авіаційними бомбами (КАБ). Станом на 28 серпня у Херсоні близько 50% населення залишається без електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури. Світло в місті подають погодинно та невеликими обсягами.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

Останні новини про: Миколаївська ОВА

До 35-ї річниці Незалежності України у Миколаєві показали документальний фільм «Друге дихання»
У Миколаєві перевірили готовність закладів освіти до нового навчального року
Безпека, гаряче харчування та готовність шкіл: Георгій Решетілов провів нараду перед початком навчального року
Реклама
Читайте також:
новини
«Керувати областю — це не покладання квітів», — Сєнкевич не підтримує слова свого радника щодо керівника ОВА

Аліса Мелікадамян
новини
У Миколаєві днями підпишуть перші договори на проєктування відновлення будинків за гроші Світового банку

Альона Коханчук
новини
У Департаменті ЖКГ поки не знають, скільки коштуватиме Миколаєву підведення комунікацій під модульні будинки

Юлія Лук’яненко
новини
Зерна побільшало, молока поменшало: що відбувається в сільському господарстві Миколаївщини

Світлана Іванченко
новини
У Миколаєві цього року обстежили вже понад 860 споруд, пошкоджених російськими обстрілами

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївська ОВА

Безпека, гаряче харчування та готовність шкіл: Георгій Решетілов провів нараду перед початком навчального року
У Миколаєві перевірили готовність закладів освіти до нового навчального року
До 35-ї річниці Незалежності України у Миколаєві показали документальний фільм «Друге дихання»

У Миколаєві днями підпишуть перші договори на проєктування відновлення будинків за гроші Світового банку

У Департаменті ЖКГ поки не знають, скільки коштуватиме Миколаєву підведення комунікацій під модульні будинки

1 година тому

Мозаїку басейну «Зоря» закриють металевими панелями. Громадськість виступила проти такого «євроремонту»

Аліса Мелікадамян

Головне сьогодні