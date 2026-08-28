Росіяни під вечір вдарили по енергетиці Миколаєва «Бандеролями»: пролунало три вибухи

Увечері 28 серпня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Миколаєва реактивними ударними безпілотниками «Бандероль». У місті пролунало щонайменше три вибухи.

Про це повідомляють «МикВісті».

Перший вибух пролунав близько 19:40. Повітряна тривога в Миколаєві оголошена не була. Сирену увімкнули лише приблизно через п’ять хвилин після перших вибухів.

Попередньо, за даними моніторів, однією з причин того, що повітряну ціль не вдалося вчасно виявити, могла бути низька висота її польоту — близько 25–30 метрів.

Як повідомили у Миколаївській ОВА, удар був спрямований по об’єкту енергетичної інфраструктури Миколаєва.

— Сьогодні ввечері ворог атакував Миколаїв, попередньо, крилатими ракетами «Бандероль». Під атакою був обʼєкт енергетичної інфраструктури міста. Станом на зараз, без постраждалих, — пишуть у військовій адміністрації.

Зазначимо, що днями російська армія вдарила по території станції Херсонської ТЕЦ одразу чотирма керованими авіаційними бомбами (КАБ). Станом на 28 серпня у Херсоні близько 50% населення залишається без електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури. Світло в місті подають погодинно та невеликими обсягами.