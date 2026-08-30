На Миколаївщині внаслідок атаки «Шахеда» поранено чоловіка та загорівся склад

Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Сьогодні вдень 30 серпня російські війська атакували БпЛА типу «Шахед» Миколаївський район. Унаслідок обстрілу поранення отримав 44-річний чоловік.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

Чоловіка госпіталізовано до лікарні, стан оцінюють як середньої важкості. Медики надають постраждалому всю необхідну допомогу.

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Також у результаті удару пошкоджено складське приміщення, на об'єкті виникла пожежа.

Миколаївщина зазнала масованої атаки 29 серпня

29 серпня росіяни атакували енергетичні об’єкти Миколаївщини «Шахедами». Через пошкодження електромереж у Миколаєві та громадах Миколаївського і Баштанського районів сталися аварійні відключення. За попередніми даними, без електроенергії залишилися понад 300 тисяч абонентів.

Через знеструмлення в Миколаєві тимчасово не працювали трамваї та тролейбуси. Пасажирів перевозили 37 тролейбусів PTS, які можуть долати до 20 кілометрів на автономному ходу. Для їхньої роботи та заряджання використовували дизельні генератори.

Попри відсутність електроенергії, у місті продовжували працювати лікарні, точки видачі очищеної води та світлофори з автономним живленням. Міські служби також допомагали мешканцям після атаки.

Окрім енергетичних об’єктів, росіяни вдарили по господарському супермаркету в Миколаєві. Після атаки там виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.

Увечері 29 серпня російські війська атакували Миколаївський район ударними безпілотниками «Shahed». У Миколаївському районі під ударом опинилося підприємство харчової промисловості.