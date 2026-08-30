 На Миколаївщині внаслідок атаки «Шахеда» поранено чоловіка та загорівся склад

  • неділя

    30 серпня, 2026

  • 29.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 30 серпня , 2026 неділя

  • Миколаїв • 29.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Інциденти 16:45, 30 серпня, 2026

На Миколаївщині внаслідок атаки «Шахеда» поранено чоловіка та загорівся склад

Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Сьогодні вдень 30 серпня російські війська атакували БпЛА типу «Шахед» Миколаївський район. Унаслідок обстрілу поранення отримав 44-річний чоловік.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

Чоловіка госпіталізовано до лікарні, стан оцінюють як середньої важкості. Медики надають постраждалому всю необхідну допомогу.

Реклама

Також у результаті удару пошкоджено складське приміщення, на об'єкті виникла пожежа.

Миколаївщина зазнала масованої атаки 29 серпня

29 серпня росіяни атакували енергетичні об’єкти Миколаївщини «Шахедами». Через пошкодження електромереж у Миколаєві та громадах Миколаївського і Баштанського районів сталися аварійні відключення. За попередніми даними, без електроенергії залишилися понад 300 тисяч абонентів.

Через знеструмлення в Миколаєві тимчасово не працювали трамваї та тролейбуси. Пасажирів перевозили 37 тролейбусів PTS, які можуть долати до 20 кілометрів на автономному ходу. Для їхньої роботи та заряджання використовували дизельні генератори.

Попри відсутність електроенергії, у місті продовжували працювати лікарні, точки видачі очищеної води та світлофори з автономним живленням. Міські служби також допомагали мешканцям після атаки.

Окрім енергетичних об’єктів, росіяни вдарили по господарському супермаркету в Миколаєві. Після атаки там виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.

Увечері 29 серпня російські війська атакували Миколаївський район ударними безпілотниками «Shahed». У Миколаївському районі під ударом опинилося підприємство харчової промисловості.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.
Реклама
Читайте також:
новини
Арахамія готується захищати дисертацію про те, як керувати парламентом та монобільшістю у Раді

Аліса Мелікадамян
новини
«Кицькин дім»: у Миколаєві презентували унікальну колекцію котів

Аліса Мелікадамян
новини
У Миколаєві обстежили 265 об’єктів бізнесу, пошкоджених обстрілами: як працює компенсація

Даріна Мельничук
новини
Як виглядає господарський супермаркет у Миколаєві після російської атаки

Марія Хаміцевич
новини
Миколаївцям погодили майже ₴180 млн компенсації за пошкоджене житло за програмою «єВідновлення»

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

«Пошкодили склад. Ніхто не постраждав», — Миколаївська ОВА про атаку по обʼєкту харчової промисловості

Аліса Мелікадамян

Як виглядає господарський супермаркет у Миколаєві після російської атаки

У Миколаєві обстежили 265 об’єктів бізнесу, пошкоджених обстрілами: як працює компенсація