 Росіяни атакували Миколаївський район — постраждав чоловік, загорілися вантажівки

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Головна Новини Оборона 21:49, 31 серпня, 2026

Росіяни атакували Миколаївський район — постраждав чоловік, загорілися вантажівки

Росіяни атакували Миколаївський район — постраждав чоловік, загорілися вантажівкиРосіяни атакували Миколаївський район — постраждав чоловік, загорілися вантажівки. Ілюстративне фото ДСНС

Сьогодні ввечері, 31 серпня, росіяни атакували «Шахедами» Миколаївський район. Внаслідок атаки поранений 54-річний чоловік.

Про це повідомив виконувач обов'язків голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Медики надали допомогу постраждалому чоловіку. Його стан розцінюють як стабільний.

«Подальше лікування чоловік проходитиме амбулаторно», — повідомили у Миколаївській ОВА.

Крім того, внаслідок атаки загорівся вантажний автотранспорт.

Нагадаємо, 31 серпня у Миколаївському районі внаслідок російської атаки ударними безпілотниками пошкоджені склади, сім вантажних та два легкових автомобілі.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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