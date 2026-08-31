Росіяни атакували Миколаївський район — постраждав чоловік, загорілися вантажівки
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- Юлія Лук’яненкоРепортерка
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Сьогодні ввечері, 31 серпня, росіяни атакували «Шахедами» Миколаївський район. Внаслідок атаки поранений 54-річний чоловік.
Про це повідомив виконувач обов'язків голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.
Медики надали допомогу постраждалому чоловіку. Його стан розцінюють як стабільний.
«Подальше лікування чоловік проходитиме амбулаторно», — повідомили у Миколаївській ОВА.
Крім того, внаслідок атаки загорівся вантажний автотранспорт.
Нагадаємо, 31 серпня у Миколаївському районі внаслідок російської атаки ударними безпілотниками пошкоджені склади, сім вантажних та два легкових автомобілі.
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