 У Миколаєві після атаки пошкоджені 15 будинків, — мер показав, як місто ліквідує наслідки

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Головна Новини Оборона 15:05, 02 вересня, 2026

У Миколаєві після атаки пошкоджені 15 будинків, — мер показав, як місто ліквідує наслідки

Наслідки атак по Миколаєву 2 вересня 2026 року. Фото: Миколаївська міська радаНаслідки атак по Миколаєву 2 вересня 2026 року. Фото: Миколаївська міська рада

Через атаки Миколаєва, 2 вересня, попередньо, пошкоджені 15 житлових будинків. Зокрема, вибито близько 90 вікон, у шести будинках пошкоджені дахи, ще в одному — зовнішня стіна.

Про наслідки атаки повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Наслідки атак по Миколаєву 2 вересня 2026 року. Фото: Миколаївська міська радаНаслідки атак по Миколаєву 2 вересня 2026 року. Фото: Миколаївська міська рада
Наслідки атак по Миколаєву 2 вересня 2026 року. Фото: Миколаївська міська радаНаслідки атак по Миколаєву 2 вересня 2026 року. Фото: Миколаївська міська рада

За його словами, обійшлося без загиблих і поранених. На місці вже працюють комунальні та інші необхідні служби.

— На щастя, обійшлося без жертв. Це найголовніше. Усі необхідні служби вже працюють на місці. Фахівці обстежують пошкоджені будинки, фіксують наслідки атаки та допомагають мешканцям, — зазначив він.

Мер також нагадав, що власникам пошкодженого житла потрібно подати заяву на обстеження майна.

Наслідки атак по Миколаєву 2 вересня 2026 року. Фото: Миколаївська міська радаНаслідки атак по Миколаєву 2 вересня 2026 року. Фото: Миколаївська міська рада
Наслідки атак по Миколаєву 2 вересня 2026 року. Фото: Миколаївська міська радаНаслідки атак по Миколаєву 2 вересня 2026 року. Фото: Миколаївська міська рада
Наслідки атак по Миколаєву 2 вересня 2026 року. Фото: Миколаївська міська радаНаслідки атак по Миколаєву 2 вересня 2026 року. Фото: Миколаївська міська рада
Наслідки атак по Миколаєву 2 вересня 2026 року. Фото: Миколаївська міська радаНаслідки атак по Миколаєву 2 вересня 2026 року. Фото: Миколаївська міська рада
Наслідки атак по Миколаєву 2 вересня 2026 року. Фото: Миколаївська міська радаНаслідки атак по Миколаєву 2 вересня 2026 року. Фото: Миколаївська міська рада
Наслідки атак по Миколаєву 2 вересня 2026 року. Фото: Миколаївська міська радаНаслідки атак по Миколаєву 2 вересня 2026 року. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, вранці, 2 вересня, росіяни атакували Миколаїв, попередньо, безпілотником «Shahed». Внаслідок удару пошкоджені сім житлових будинків та три автомобілі.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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