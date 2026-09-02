У Миколаєві після атаки пошкоджені 15 будинків, — мер показав, як місто ліквідує наслідки
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- Світлана ІванченкоКореспондентка
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Через атаки Миколаєва, 2 вересня, попередньо, пошкоджені 15 житлових будинків. Зокрема, вибито близько 90 вікон, у шести будинках пошкоджені дахи, ще в одному — зовнішня стіна.
Про наслідки атаки повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
За його словами, обійшлося без загиблих і поранених. На місці вже працюють комунальні та інші необхідні служби.
— На щастя, обійшлося без жертв. Це найголовніше. Усі необхідні служби вже працюють на місці. Фахівці обстежують пошкоджені будинки, фіксують наслідки атаки та допомагають мешканцям, — зазначив він.
Мер також нагадав, що власникам пошкодженого житла потрібно подати заяву на обстеження майна.
Нагадаємо, вранці, 2 вересня, росіяни атакували Миколаїв, попередньо, безпілотником «Shahed». Внаслідок удару пошкоджені сім житлових будинків та три автомобілі.
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