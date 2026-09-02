 Сім будинків та три авто пошкоджені через ранкову атаку на Миколаїв

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Головна Новини Оборона 12:15, 02 вересня, 2026

Сім будинків та три авто пошкоджені через ранкову атаку на Миколаїв

Наслідки обстрілу Миколаєва 2 вересня. Фото: Миколаївська ОВАНаслідки обстрілу Миколаєва 2 вересня. Фото: Миколаївська ОВА

Сьогодні вранці, 2 вересня, росіяни атакували Миколаїв, попередньо, безпілотником «Shahed». Внаслідок удару пошкоджені сім житлових будинків та три автомобілі.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Один із автомобілів загорівся після атаки. Рятувальники оперативно загасили пожежу. Ще два транспортні засоби отримали пошкодження. Станом на зараз інформації про постраждалих немає, зазначили в ДСНС Миколаївщини.

Наслідки обстрілу Миколаєва 2 вересня. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Миколаєва 2 вересня. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Миколаєва 2 вересня. Фото: Миколаївська ОВАНаслідки обстрілу Миколаєва 2 вересня. Фото: Миколаївська ОВА
Наслідки обстрілу Миколаєва 2 вересня. Фото: Миколаївська ОВАНаслідки обстрілу Миколаєва 2 вересня. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, що минулої доби росіяни кілька разів атакували Миколаївський район безпілотниками та крилатою ракетою. Окрім цього, область атакували ударними безпілотниками «Shahed».

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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