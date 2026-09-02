Сім будинків та три авто пошкоджені через ранкову атаку на Миколаїв
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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Сьогодні вранці, 2 вересня, росіяни атакували Миколаїв, попередньо, безпілотником «Shahed». Внаслідок удару пошкоджені сім житлових будинків та три автомобілі.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Один із автомобілів загорівся після атаки. Рятувальники оперативно загасили пожежу. Ще два транспортні засоби отримали пошкодження. Станом на зараз інформації про постраждалих немає, зазначили в ДСНС Миколаївщини.
Нагадаємо, що минулої доби росіяни кілька разів атакували Миколаївський район безпілотниками та крилатою ракетою. Окрім цього, область атакували ударними безпілотниками «Shahed».
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