Сім будинків та три авто пошкоджені через ранкову атаку на Миколаїв

Наслідки обстрілу Миколаєва 2 вересня. Фото: Миколаївська ОВА

Сьогодні вранці, 2 вересня, росіяни атакували Миколаїв, попередньо, безпілотником «Shahed». Внаслідок удару пошкоджені сім житлових будинків та три автомобілі.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Один із автомобілів загорівся після атаки. Рятувальники оперативно загасили пожежу. Ще два транспортні засоби отримали пошкодження. Станом на зараз інформації про постраждалих немає, зазначили в ДСНС Миколаївщини.

Наслідки обстрілу Миколаєва 2 вересня. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Миколаєва 2 вересня. Фото: Миколаївська ОВА

Наслідки обстрілу Миколаєва 2 вересня. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, що минулої доби росіяни кілька разів атакували Миколаївський район безпілотниками та крилатою ракетою. Окрім цього, область атакували ударними безпілотниками «Shahed».