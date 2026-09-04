Росія атакувала Миколаїв та область безпілотниками, постраждали двоє людей
-
- Світлана ІванченкоКореспондентка
-
-
Удень 4 вересня російські війська атакували Миколаїв та Куцурубську громаду. Через удари постраждали двоє чоловіків, обох госпіталізували.
Про це повідомили в ОВА.
За попередньою інформацією, Миколаїв атакували безпілотником типу «Shahed-238». Удар пошкодив торговельний центр. Постраждав 72-річний чоловік, його госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
Інформацію підтвердив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
— Представники адміністрації району обстежили прилеглий житловий сектор. Попередньо, без пошкоджень, — зазначив він.
Також російські війська, попередньо, атакували Куцурубську громаду безпілотником типу «Ланцет». У селі Дмитрівка пошкоджено дах приватного будинку. Постраждав 57-річний чоловік. Його також госпіталізували.
Зазначається, що медики надають постраждалим необхідну допомогу. Наразі інформація про наслідки атак уточнюється.
Раніше росіяни атакували Миколаївщину ударними безпілотниками «Shahed», FPV-дроном та артилерією.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.