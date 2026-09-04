 Росія атакувала Миколаїв та область безпілотниками, постраждали двоє людей

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Головна Новини Оборона 18:02, 04 вересня, 2026

Росія атакувала Миколаїв та область безпілотниками, постраждали двоє людей

Залишки дрону на даху будинку. Архівне фото: ДСНСЗалишки дрону на даху будинку. Архівне фото: ДСНС

Удень 4 вересня російські війська атакували Миколаїв та Куцурубську громаду. Через удари постраждали двоє чоловіків, обох госпіталізували.

Про це повідомили в ОВА.

За попередньою інформацією, Миколаїв атакували безпілотником типу «Shahed-238». Удар пошкодив торговельний центр. Постраждав 72-річний чоловік, його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

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Інформацію підтвердив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

— Представники адміністрації району обстежили прилеглий житловий сектор. Попередньо, без пошкоджень, — зазначив він.

Також російські війська, попередньо, атакували Куцурубську громаду безпілотником типу «Ланцет». У селі Дмитрівка пошкоджено дах приватного будинку. Постраждав 57-річний чоловік. Його також госпіталізували.

Зазначається, що медики надають постраждалим необхідну допомогу. Наразі інформація про наслідки атак уточнюється.

Раніше росіяни атакували Миколаївщину ударними безпілотниками «Shahed», FPV-дроном та артилерією.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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