Нові можливості для ветеранів, ветеранок та членів родин військовослужбовців з Миколаївщини
- Пресреліз
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- Миколаївська ОВА
Нові можливості для ветеранів, ветеранок та членів родин військовослужбовців з Миколаївщини.
Оголошуємо черговий набір на навчання за професією «Сапер — гуманітарне розмінування».
Хто може взяти участь:
- ветерани та ветеранки;
- дружини, матері, доньки військовослужбовців та інші члени їхніх родин;
- члени сімей загиблих.
Обов’язкова умова — підтверджений статус відповідно до законодавства.
Що отримаєте:
- теоретичну та практичну підготовку;
- сертифікат державного зразка за професією «Сапер — гуманітарне розмінування»;
- проживання, харчування та фінансову підтримку на час навчання;
- можливість подальшого працевлаштування.
Тривалість: 8 тижнів
Місце проведення: місто Київ
Опануйте цивільну професію у сфері гуманітарного розмінування та відкрийте для себе нові можливості для працевлаштування.
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Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
Подати заявку можна за посиланням: https://forms.gle/aJFMMwhVu1huavzH6
Дедлайн: 25 серпня
Проєкт реалізовує ПРООН в Україні спільно з Міністерством економіки та довкілля України, Міністерством у справах ветеранів України, Demine Ukraine, Миколаївською ОДА та за підтримки Італії.
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