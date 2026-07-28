 Арахамія та Гайду написали законопроєкт про полювання та мисливське господарство

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Головна Новини Політика 7:44, 28 липня, 2026

Арахамія та Гайду написали законопроєкт про полювання та мисливське господарство

В Україні пропонують змінити правила полювання та мисливського господарства. Ілюстративне фото 18000.com.uaВ Україні пропонують змінити правила полювання та мисливського господарства. Ілюстративне фото 18000.com.ua

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №15431 «Про мисливське господарство, полювання та стале використання мисливських тварин», який повністю змінює правила мисливського господарства та полювання. У переліку його авторів є і миколаївські нардепи від «Слуги народу» Давид Арахамія та Олександр Гайду.

Законопроєкт зареєстрований на сайті Верховної Ради 20 липня.

Ініціаторами законопроєкту вказані 44 нардепи, зокрема Ігор Марчук, заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, Олександр Гайду.

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Згідно з пояснювальною запискою, чинний закон «Про мисливське господарство та полювання» вже є застарілим: його ухвалили у 2000 році. Автори законопроєкту вказують, що старий закон не передбачає цифрових інструментів обліку та простежуваності, не узгоджений з сучасними природоохоронними стандартами Європейського Союзу і не враховує наслідки змін клімату та війни.

Серед завдань нового законопроєкту вказали створення Єдиного електронного мисливського реєстру, запровадження засобів індивідуальної ідентифікації — бирок — для копитних та інших тварин. Так планують простежувати продукцію полювання та протидіяти браконьєрству. Також передбачається заміна централізованих лімітів добування планом сталого використання мисливських тварин, конкурсний відбір користувачів мисливських угідь.

У законопроєкті запропонували впровадити індивідуальну ідентифікацію ланей, оленів благородних і плямистих, козуль, лосів, муфлонів, кабанів, бобрів, борсуків: маркування вилучених тварин, щоб далі їх простежити.

Автори пропонують запровадити конкурсний відбір користувачів мисливських угідь. Повноваження для цього мають передати місцевим державним адміністраціям.

«Унормовуються діагностичне, селекційне, наукове вилучення, наукове вилучення з метою переселення та регулювання чисельності диких тварин, зокрема небажаних для мисливського господарства та інвазійних чужорідних видів», — пропонується у пункті про спеціальне вилучення та регулювання чисельності тварин.

У законопроєкті зазначається, що створення Єдиного мисливського реєстру потребуватиме коштів. Але нардепи вважають, що закон закладає основу для росту надходжень за використання мисливського фонду, плату за користування угіддями та засоби індивідуальної ідентифікації.

Разом з тим, законопроєктом передбачені поняття, які викликали обговорення у суспільстві, зокрема серед зоозахисників. Зокрема це — мисливський туризм, який визначається як вид активного відпочинку, що передбачає подорожі для полювання на диких тварин у їхньому природному середовищі та/або в напіввільних умовах, а також фотополювання, мисливські трофеї — шкури, роги, черепи, ікла.

Серед небажаних для мисливського господарства тварин вказані вовки, шакали, лисиці, єнотовидні собаки, здичавілі домашні тварини, в тому числі домашні тварини що перебувають в угіддях без нагляду господаря, сірі ворони, сороки, сойки. Ще один пункт, що визвав протиріччя, — використання тепловізорів, приладів нічного бачення, звуковідтворювальних приладів.

Нагадаємо, у Миколаївській області мисливське господарство «Мисливець і риболов» у Єланецькій громаді відмовилось від користування угіддями через неможливість належного ведення господарства.

Раніше ТОВ «Мисливці Побужжя» та «Казанківське мисливсько-рибальське господарство» подали заяви про добровільну відмову від користування мисливськими угіддями площею понад 82 тисячі гектарів.

Також повідомлялося, що на Миколаївщині половина мисливських угідь досі залишається без офіційних користувачів. Нині в області лише 35 мисливських господарств мають власників.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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