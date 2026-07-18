«Дзвонив премʼєр, ми розмовляли», — Кім про пропозицію перейти на роботу в Кабмін

16 липня Верховна Рада затвердила Віталія Кіма на посаді міністра у справах ветеранів. Фото: МикВісті

Новопризначений міністр у справах ветеранів та колишній начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, як отримав пропозицію очолити міністерство.

Про це Віталій Кім розповів під час своєї останнього брифінгу на посаді начальника Миколаївської ОВА, повідомляють «МикВісті».

Під час заходу журналісти уточнили, які у нього стосунки із головою уряду. На що Віталій Кім відповів, що досвід нового премʼєр-міністра став одним із чинників, який вплинув на його рішення.

— З головою уряду в мене робочі стосунки. Мені дуже імпонує і трохи легше, що він з корпоративного сектору, з великими системними проєктами успіху. Ми розмовляємо однією мовою, — сказав Віталій Кім.

Він додав, що раніше вже отримував пропозиції перейти працювати до уряду, однак не погоджувався.

— Я не можу сказати, що я відмовлявся, але були обговорення і раніше на інші міністерства, на які я не погоджувався. Це міністерство важке, соціальне, необхідне і багато хто не хоче займатися, бо рейтинги, складна історія. Я навпаки розумію відповідальність і люблю складні важливі завдання. Я не хотів працювати там, де гроші, корупційні якісь речі, клани. Тут є конкретне завдання, яке я хочу реалізувати, — повідомив він.

Однією з умов його роботи, як зазначив він, самостійна реалізація державної політики у сфері підтримки ветеранів.

— Умови були такі: моя команда, фінансування, якщо уряд затвердить. Я реалізую політику. Я зроблю так, як потрібно ветеранам, але треба, щоб мені ніхто не заважав, — сказав він.

На уточнення журналістів, від кого конкретно надійшла пропозиція очолити міністерство, він зазначив:

«Згідно чинного законодавства, — посміхаючись відповів міністр. — Мені дзвонив пан прем'єр. Ми розмовляли».

Під час брифінгу новопризначений міністр у справах ветеранів Віталій Кім також заявив, що після переходу з посади голови Миколаївської ОВА продовжить підтримувати область та працювати над економічною стратегією «Південь 2.0».

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила Віталія Кіма міністром у справах ветеранів. До цього він очолював Миколаївську обласну державну адміністрацію з листопада 2020 року. Виконувачем обов’язків голови Миколаївської ОВА став Георгій Решетілов.

Наступного дня у своєму відеозверненні до миколаївців він пообіцяв просувати інтереси Миколаївської області у державному бюджеті.