 «Дзвонив премʼєр, ми розмовляли», — Кім про пропозицію перейти на роботу в Кабмін

  • субота

    18 липня, 2026

  • 27.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 18 липня , 2026 субота

  • Миколаїв • 27.8° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Політика 15:10, 18 липня, 2026

«Дзвонив премʼєр, ми розмовляли», — Кім про пропозицію перейти на роботу в Кабмін

16 липня Верховна Рада затвердила Віталія Кіма на посаді міністра у справах ветеранів. Фото: МикВісті16 липня Верховна Рада затвердила Віталія Кіма на посаді міністра у справах ветеранів. Фото: МикВісті

Новопризначений міністр у справах ветеранів та колишній начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, як отримав пропозицію очолити міністерство.

Про це Віталій Кім розповів під час своєї останнього брифінгу на посаді начальника Миколаївської ОВА, повідомляють «МикВісті».

Під час заходу журналісти уточнили, які у нього стосунки із головою уряду. На що Віталій Кім відповів, що досвід нового премʼєр-міністра став одним із чинників, який вплинув на його рішення.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

— З головою уряду в мене робочі стосунки. Мені дуже імпонує і трохи легше, що він з корпоративного сектору, з великими системними проєктами успіху. Ми розмовляємо однією мовою, — сказав Віталій Кім.

Він додав, що раніше вже отримував пропозиції перейти працювати до уряду, однак не погоджувався.

— Я не можу сказати, що я відмовлявся, але були обговорення і раніше на інші міністерства, на які я не погоджувався. Це міністерство важке, соціальне, необхідне і багато хто не хоче займатися, бо рейтинги, складна історія. Я навпаки розумію відповідальність і люблю складні важливі завдання. Я не хотів працювати там, де гроші, корупційні якісь речі, клани. Тут є конкретне завдання, яке я хочу реалізувати, — повідомив він.

Однією з умов його роботи, як зазначив він, самостійна реалізація державної політики у сфері підтримки ветеранів.

— Умови були такі: моя команда, фінансування, якщо уряд затвердить. Я реалізую політику. Я зроблю так, як потрібно ветеранам, але треба, щоб мені ніхто не заважав, — сказав він.

На уточнення журналістів, від кого конкретно надійшла пропозиція очолити міністерство, він зазначив:

«Згідно чинного законодавства, — посміхаючись відповів міністр. — Мені дзвонив пан прем'єр. Ми розмовляли».

Під час брифінгу новопризначений міністр у справах ветеранів Віталій Кім також заявив, що після переходу з посади голови Миколаївської ОВА продовжить підтримувати область та працювати над економічною стратегією «Південь 2.0».

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила Віталія Кіма міністром у справах ветеранів. До цього він очолював Миколаївську обласну державну адміністрацію з листопада 2020 року. Виконувачем обов’язків голови Миколаївської ОВА став Георгій Решетілов.

Наступного дня у своєму відеозверненні до миколаївців він пообіцяв просувати інтереси Миколаївської області у державному бюджеті.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

Останні новини про: Віталій Кім

«Він ніколи не тиснув на місцеве самоврядування», — Сєнкевич привітав Кіма з призначенням на посаду очільника Мінветеранів
Кім: Миколаївщина зміцнила свої позиції в Уряді
«Люблю складні завдання», — Кім про призначення міністром у справах ветеранів
Реклама
Читайте також:
новини
«Люблю складні завдання», — Кім про призначення міністром у справах ветеранів

Юлія Лук’яненко
новини
Кім: Миколаївщина зміцнила свої позиції в Уряді

Катерина Середа
новини
«Держава підвищує оклади, але знайти кошти повинна місцева влада», — Любаров про постанову Кабміну щодо фінансування культури

Юлія Лук’яненко
новини
Департамент ЖКГ шукає підрядника для капремонту тротуару по Аркасівській у Миколаєві за ₴3,4 млн

Юлія Лук’яненко
новини
У «Казці» демонтували мозаїку у басейні корабля «Буян», реконструкція якого коштувала понад ₴6 млн

Аліса Мелікадамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Віталій Кім

«Люблю складні завдання», — Кім про призначення міністром у справах ветеранів
Кім: Миколаївщина зміцнила свої позиції в Уряді
«Він ніколи не тиснув на місцеве самоврядування», — Сєнкевич привітав Кіма з призначенням на посаду очільника Мінветеранів

Кім: Миколаївщина зміцнила свої позиції в Уряді

«Держава підвищує оклади, але знайти кошти повинна місцева влада», — Любаров про нову постанову Кабміну

23 хвилини тому

У Миколаєві конфлікт сусідок закінчився ножовим пораненням

Головне сьогодні