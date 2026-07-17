 Камери, щомісячні перевірки та заборона оренди: у Раді пропонують змінити правила облаштування укриттів

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Головна Новини Суспільство 20:44, 17 липня, 2026

Камери, щомісячні перевірки та заборона оренди: у Раді пропонують змінити правила облаштування укриттів

Укриття у Миколаєві. Ілюстративне фото: Миколаївська міська рада.Укриття у Миколаєві. Ілюстративне фото: Миколаївська міська рада.

Камери відеоспостереження, щомісячні перевірки, заборона оренди укриттів і нові вимоги до забудовників — у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує суттєво змінити правила облаштування та використання захисних споруд під час війни.

Відповідний законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді.

Документ пропонує заборонити під час воєнного стану використовувати захисні споруди для господарських, комерційних чи культурних потреб. Якщо укриття перебувають в оренді, такі договори можуть бути розірвані за ініціативою власника.

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Також законопроєкт встановлює нові вимоги до облаштування сховищ. Вони мають бути забезпечені електропостачанням, водою, зв'язком, вентиляцією, запасами медикаментів, генераторами та іншим необхідним обладнанням. Для більшості типів укриттів передбачена вимога щодо герметичності.

Окремо пропонується обладнати всі захисні споруди камерами відеоспостереження. Фінансування цих робіт планують здійснювати за рахунок державного бюджету.

Крім того, органи влади повинні будуть створити інтерактивні карти укриттів із зазначенням умов доступу до них та регулярно оновлювати цю інформацію на офіційних ресурсах.

Ще одна новація — встановлення швидкоспоруджуваних модульних укриттів, зокрема поблизу зупинок громадського транспорту. За задумом авторів законопроєкту, люди повинні мати можливість дістатися найближчого укриття не більш ніж за 10 хвилин.

Укриття у Миколаєві. Фото: МикВістіУкриття у Миколаєві. Фото: МикВісті

Документ також передбачає проведення перевірок стану укриттів щонайменше один раз на місяць. Контроль покладатиметься на представників військових або місцевих адміністрацій.

Крім цього, пропонується законодавчо заборонити приватизацію захисних споруд та запровадити відповідальність за перешкоджання доступу громадян до укриттів під час повітряної тривоги.

Автори законопроєкту пропонують зробити облаштування захисних споруд обов'язковою складовою проєктної документації для всіх нових будівель.

Наразі законопроєкт перебуває на розгляді Верховної Ради. Для набуття чинності його мають підтримати народні депутати та підписати Президент України.

Нагадаємо, що у Миколаєві під час повітряної тривоги мешканка міста не змогла потрапити до укриття на вулиці Ігоря Бедзая (Чкалова), 213-А. У комунальному підприємстві, яке відповідає за об’єкт, пояснюють, що доступ до сховища періодично блокують самі мешканці будинку, самовільно навішуючи замки на вхід.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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