Виталий Ким

Новоназначенный глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким оставил Георгия Решетилова в должности первого заместителя, а по остальным — решение еще не принял.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

Как известно, согласно законодательству, после назначения нового главы облгосадминистрации все заместители пишут заявление об увольнении.

Виталий Ким рассказал, что все заместители главы Николаевской ОГА уже подали заявление об увольнении. По его словам, он принял решение оставить в должности первого заместителя Георгия Решетилова, а по остальным — решение еще не принято.

— По закону, да, все написали. Я пока оставил Решетилова, по остальным думаю, - сказал Виталий Ким.

Также Виталий Ким рассказал, что планирует провести пресс-конференцию для журналистов по случаю вступления в новую должность.

— Я все это дело планирую, но мне надо разобраться о чем вам говорить. Я обязательно сообщу всем, - добавил Виталий Ким.

Отметим, что на сегодняшний день в Николаевской облгосадминистрации работают 4 заместителя, назначенные при бывшем губернаторе Александре Стаднике.

В частности, первый заместитель главы Николаевской ОГА по вопросам агропромышленного развития, культуры, оборонной и мобилизационной работы Георгий Решетилов был назначен на эту должность несколько месяцев назад — в сентябре 2020 года.

При этом, заместитель главы Николаевской ОГА по вопросам экономики и финансов Татьяна Стахевич была назначена на эту должность год назад — в начале декабря 2019 года.

Заместитель главы Николаевской ОГА по социальным и гуманитарным вопросам Александр Трайтли был назначен на эту должность при экс-губернаторе Алексее Савченко в мае 2019 года. Когда в должность главы облгосадминистрации вступил Александр Стадник, то он принял решение оставить Александра Трайтли на занимаемой должности.

Напомним, что президент Владимир Зеленский назначил Виталия Кима главой Николаевской облгосадминистрации 25 ноября 2020 года.

Ранее Виталий Ким выступил на заседании Кабинета министров и рассказал о своих приоритетах в работе и планах по развитию области.

17 ноября Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника.

Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа — За життя» Татьяна Демченко поддержала решение Кабмина назначить на должность главы Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима.

Глава Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Ильюк надеется, что кандидат на должность главы облгосадминистрации Виталий Ким покажет результат лучше, чем Александр Стадник.