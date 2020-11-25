Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Кима главой Николаевской облгосадминистрации.

Соответствующий указ № 517/2020 глава государства подписал в среду, 25 ноября.

Владимир Зеленский встретился с Виталием Кимом, вручил ему служебное удостоверение и пожелал вдохновения в должности главы Николаевской облгосадминистрации, отмечается на сайте Офиса Президента.

Справка: Виталий Ким родился 13 марта 1981 года в Николаеве. Окончил гимназию № 2 и Николаевский университет кораблестроения имени Адмирала Макарова. С 1998 года занимается предпринимательской деятельностью. Был управляющим партнером клуба Ushuaja, имеет отношение к строительному бизнесу, в частности к ЖК «Апельсин». В ходе президентских и парламентских выборов работал в Николаевском областном избирательном штабе партии «Слуга народа», на местных выборах руководил штабом партии, избран депутатом Николаевского городского совета.

Напомним, ранее Виталий Ким выступил на заседании Кабинета министров и рассказал о своих приоритетах в работе и планах по развитию области.

17 ноября Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника.

Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа — За життя» Татьяна Демченко поддержала решение Кабмина назначить на должность главы Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима.

Глава Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Ильюк надеется, что кандидат на должность главы облгосадминистрации Виталий Ким покажет результат лучше, чем Александр Стадник.