Глава Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Ильюк надеется, что кандидат на должность главы облгосадминистрации Виталий Ким покажет результат лучше, чем Александр Стадник.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

— На фоне того, что у нас ввели карантин выходного дня и целая отрасль будет находится в упадническом состоянии, то я понял, что Кабинет Министров Украины решил компенсировать предпринимателям не реальную помощь, а губернатора. «Оппа, у вас проблема? Давайте мы сменим губернатора, сменим картинку и может быть все успокоятся». Не успокоятся, потому что в семьях будут реальные финансовые потери, у предпринимателей, у наших горожан, у всех, кто задействован в предпринимательской среде. Это то, что касается общего формата. Если Виталий Ким будет губернатором, то мы посмотрим, - сказал Артем Ильюк.

При этом, по его мнению, Александр Стадник в должности губернатора запомнился жителям Николаевской области только видео, в котором он разговаривает с богомолом.

— Я искренне желаю, чтобы он был хоть каким-то, потому что предыдущий вроде как есть, а вроде и нет. Мы видели только видео разговора с богомолом, а так больше ничем не запомнился, к сожалению. Поэтому я надеюсь, что Виталий Ким пойдет полностью противоположным путем и сумеет объединить людей, выполнять те позиции, на которых он стоял, когда защищал свою кандидатуру в Кабмине, а там посмотрим. Я точно готов работать в конструктивном русле, но сразу предупреждаю, что я никогда не уважал кресло. Я всегда разговаривал с людьми и если человек на своей должности, на своем месте, в своем кресле работает на благо Николаева и николаевцев, то я буду с ним сотрудничать в профессиональной сфере. Если этого не происходит, значит мы будем отстаивать интересы горожан всеми теми силами и способами, которые у нас есть по закону, - сказал Артем Ильюк.

Стоит отметить, что в октябре 2020 года глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник опубликовал в своем Instagram видео разговора с богомолом.

Напомним, Кабинет министров Украины согласовал увольнение главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника с занимаемой должности.

Претендент на должность главы Николаевской ОГА Виталий Ким выступил на заседании Кабинета министров и рассказал о своих приоритетах в работе и планах по развитию области.

Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа — За життя» Татьяна Демченко поддержала решение Кабмина назначить на должность главы Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима.