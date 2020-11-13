Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа — За життя» Татьяна Демченко поддержала решение Кабмина назначить на должность главы Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима.

Об этом она заявила в комментарии НикВести.

По словам Татьяны Демченко, назначение Виталия Кима является позитивным с точки зрения того, что он является уроженцем Николаева и знает проблемы города и области.

— Позитивно отношусь (к смене главе ОГА, – прим.). После долгого времени, когда во власти не было нашего земляка, человека, который родился в Николаеве, или в области. Сейчас такой человек появился. Это радует! Но я не знаю деловые качества этого человека. Время покажет, — заявила Татьяна Демченко.

Отметим, в сентябре 2019 года депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко заявляла, что негативно относится к назначению на должность главы Николаевской ОГА Александра Стадника.

Справка: Виталий Ким родился 13 марта 1981 года в Николаеве. Окончил гимназию №2 и Николаевский университет кораблестроения имени Адмирала Макарова. С 1998 года занимается предпринимательской деятельностью. Был управляющим партнером клуба Ushuaja, имеет отношение к строительному бизнесу, в частности к ЖК «Апельсин». В ходе президентских и парламентских выборов работал в Николаевском областном избирательном штабе партии «Слуга народа», на местных выборах руководил штабом партии, избран депутатом Николаевского городского совета.

Напомним, Кабинет министров Украины согласовал увольнение главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника с занимаемой должности.

Претендент на должность главы Николаевской ОГА Виталий Ким выступил на заседании Кабинета министров и рассказал о своих приоритетах в работе и планах по развитию области.