Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника.

Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте президента.

В указе сказано, что Александра Стадника увольняют согласно поданному им же заявлению об увольнении. Временным исполняющим обязанности главы Николаевской ОГА указом президента назначили первого заместителя Георгия Решетилова.

Напомним, Кабинет министров Украины согласовал увольнение главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника с занимаемой должности.

При этом, также был рассмотрен вопрос о назначении на эту должность бизнесмена Виталия Кима, который возглавлял избирательный штаб «Слуги народа» на местных выборах в Николаевской области.

Справка: Виталий Ким родился 13 марта 1981 года в Николаеве. Окончил гимназию №2 и Николаевский университет кораблестроения имени Адмирала Макарова. С 1998 года занимается предпринимательской деятельностью. Был управляющим партнером клуба Ushuaja, имеет отношение к строительному бизнесу, в частности к ЖК «Апельсин». В ходе президентских и парламентских выборов работал в Николаевском областном избирательном штабе партии «Слуга народа», на местных выборах руководил штабом партии, избран депутатом Николаевского городского совета.

Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа — За життя» Татьяна Демченко поддержала решение Кабмина назначить на должность главы Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима.

Глава Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Ильюк надеется, что кандидат на должность главы облгосадминистрации Виталий Ким покажет результат лучше, чем Александр Стадник.

Кандидат в депутаты Николаевского городского совета от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Максим Невенчанный надеется, что работа Виталия Кима в должности главы Николаевской облгосадминистрации будет более эффективной, нежели работа Александра Стадника.



