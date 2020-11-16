Кандидат в депутаты Николаевского городского совета от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Максим Невенчанный надеется, что работа Виталия Кима в должности главы Николаевской облгосадминистрации будет более эффективной, нежели работа Александра Стадника.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

В частности, Максим Невенчанный отметил, что Виталий Ким — человек, который живет в Николаеве и знает проблематику города изнутри.

— Я знаю Виталия Кима лично. Посмотрим, на что он горазд. Я, конечно, ожидаю, что это будет иного рода человек — человек, который из Николаева; человек, который знает проблематику города изнутри; человек, который, по крайней мере на словах, готов решать стоящие перед городом и областью вопросы. Очень надеюсь, что у него это получится. Вы поймите, что мы сегодня находимся в такой ситуации, что настолько опустились в своем развитии, насколько у нас проявлена коррупционная составляющая и отсутствие управления, что для нас неважно из какой политической силы придет человек. Важно, чтобы он сделал что-то полезное для области и города. Но мы понимаем, что сегодня «слуги народа» — это внешне полностью управляемые представители, которым наши так называемые заокеанские партнеры диктуют, что делать и как распродавать нашу родину по дешевке. Если у Кима хватит силы и воли работать на благо горожан, то я, конечно же, буду аплодировать стоя, но если он будет точно так же выполнять требования, которые диктуются из-за рубежа по уничтожению нашей области, тогда будем выносить человека из кабинета, - сказал Максим Невенчанный.

Напомним, Кабинет министров Украины согласовал увольнение главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника с занимаемой должности.

Претендент на должность главы Николаевской ОГА Виталий Ким выступил на заседании Кабинета министров и рассказал о своих приоритетах в работе и планах по развитию области.

Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа — За життя» Татьяна Демченко поддержала решение Кабмина назначить на должность главы Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима.

Глава Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Ильюк надеется, что кандидат на должность главы облгосадминистрации Виталий Ким покажет результат лучше, чем Александр Стадник.