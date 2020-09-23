Кабинет Министров Украины в среду, 23 сентября, согласовал кандидатуру Георгия Решетилова на должность первого заместителя главы Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Ранее Георгий Решетилов занимал должность руководителя аппарата Николаевской областной государственной администрации.

Отметим, что согласно данным декларации о доходах за 2019 год, размещенной на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции его жена владеет квартирой в Николаеве на 47,1 м², а также квартира есть и у самого Георгия Решетилова, с общей площадью в 32,4 м².

В прошлом гожу Георгий Решетилов заработал 612 тысяч 955 гривен в Главном территориальном управлении юстиции в Николаевской области, и получил от первичной профсоюзной организации Главного территориального управления юстиции подарок, стоимость которого составляет 543 гривны. Его жена Наталья заработала 55 тысяч 167 гривен в Николаевском национальном университете имени Сухомлинского а также получила на работе подарок, стоимость которого оценивается в 291 гривну. Георгий Решетилов хранит наличными 340 тысяч гривен.

Напомним, 3 июля заместитель главы Николаевской областной государственной администрации по вопросам инфраструктуры Александр Коваленко написал заявление об увольнении.