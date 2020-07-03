Глава Николаевской ОГА Александр Стадник и его заместитель Александр Коваленко

Заместитель главы Николаевской областной государственной администрации по вопросам инфраструктуры Александр Коваленко написал заявление об увольнении.

Как пишет издание «Преступности.НЕТ», Александр Коваленко подтвердил им эту информацию.

сказал сам вице-губернатор.

На вопрос о том, что послужило причиной увольнения, Александр Коваленко сообщил, что нашел другую работу.

— Да, я нашел другую работу. Это немножко другой вопрос. Более высокооплачиваемую, - сказал Александр Коваленко.

Отметим, в Николаевской ОГА Александр Коваленко отвечал за вопросы развития инфраструктуры, строительства, экологии, жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты.

По информации издания, документы об увольнении уже отправлены в Кабинет Министр Украины. Тем временем глава Николаевской ОГА Александр Стадник уже готовит распоряжение о перераспределении функций, которые выполнял Коваленко, на своего заместителя Александра Трайтли, который отвечает за социально-гуманитарный блок.

Сообщается также, что по имеющейся информции, первый заместитель главы ОГА Сергей Бычков также планирует увольняться с занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что заместитель главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам инфраструктуры и строительства Александр Коваленко не знает точно, в каком направлении располагается трасса Н-14 «Александровка – Кропивницкий – Николаев».

апомним, что Кабинет Министров Украины в среду, 15 января, согласовал назначение Александра Коваленко на должность заместителя главы Николаевской областной государственной администрации.

В рамках проекта «Большого строительства дорог» начались работы по капитальному ремонту трассы Н-14 «Николаев - Кропивницкий» в районе села Капустино, стоимостью 1 миллиард 162 миллиона гривен.