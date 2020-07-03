Заместитель главы Николаевской областной государственной администрации по вопросам инфраструктуры Александр Коваленко написал заявление об увольнении.
Как пишет издание «Преступности.НЕТ», Александр Коваленко подтвердил им эту информацию.
сказал сам вице-губернатор.
На вопрос о том, что послужило причиной увольнения, Александр Коваленко сообщил, что нашел другую работу.
— Да, я нашел другую работу. Это немножко другой вопрос. Более высокооплачиваемую, - сказал Александр Коваленко.
Отметим, в Николаевской ОГА Александр Коваленко отвечал за вопросы развития инфраструктуры, строительства, экологии, жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты.
По информации издания, документы об увольнении уже отправлены в Кабинет Министр Украины. Тем временем глава Николаевской ОГА Александр Стадник уже готовит распоряжение о перераспределении функций, которые выполнял Коваленко, на своего заместителя Александра Трайтли, который отвечает за социально-гуманитарный блок.
Сообщается также, что по имеющейся информции, первый заместитель главы ОГА Сергей Бычков также планирует увольняться с занимаемой должности.
Ранее сообщалось, что заместитель главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам инфраструктуры и строительства Александр Коваленко не знает точно, в каком направлении располагается трасса Н-14 «Александровка – Кропивницкий – Николаев».
апомним, что Кабинет Министров Украины в среду, 15 января, согласовал назначение Александра Коваленко на должность заместителя главы Николаевской областной государственной администрации.
В рамках проекта «Большого строительства дорог» начались работы по капитальному ремонту трассы Н-14 «Николаев - Кропивницкий» в районе села Капустино, стоимостью 1 миллиард 162 миллиона гривен.
Ранее Кабинет Министров Украины утвердил перечень автомобильных дорог общего пользования государственного значения, которые будут отремонтированы в 2020 году. В список вошли трассы Н-14 «Александровка — Кропивницкий — Николаев» и Н-11 «Днепр — Николаев».
Также замглавы Николаевской ОГА Александр Коваленко утвердил перечень объектов дорожного строительства на 2020 год, который предусматривает выделение 17,5 миллионов гривен на строительство мостов, проекты которых еще не изготовлены.
Заместитель главы Николаевской областной государственной администрации по вопросам инфраструктуры Александр Коваленко написал заявление об увольнении.
Как пишет издание «Преступности.НЕТ», Александр Коваленко подтвердил им эту информацию.
сказал сам вице-губернатор.
На вопрос о том, что послужило причиной увольнения, Александр Коваленко сообщил, что нашел другую работу.
— Да, я нашел другую работу. Это немножко другой вопрос. Более высокооплачиваемую, - сказал Александр Коваленко.
Отметим, в Николаевской ОГА Александр Коваленко отвечал за вопросы развития инфраструктуры, строительства, экологии, жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты.
По информации издания, документы об увольнении уже отправлены в Кабинет Министр Украины. Тем временем глава Николаевской ОГА Александр Стадник уже готовит распоряжение о перераспределении функций, которые выполнял Коваленко, на своего заместителя Александра Трайтли, который отвечает за социально-гуманитарный блок.
Сообщается также, что по имеющейся информции, первый заместитель главы ОГА Сергей Бычков также планирует увольняться с занимаемой должности.
Ранее сообщалось, что заместитель главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам инфраструктуры и строительства Александр Коваленко не знает точно, в каком направлении располагается трасса Н-14 «Александровка – Кропивницкий – Николаев».
апомним, что Кабинет Министров Украины в среду, 15 января, согласовал назначение Александра Коваленко на должность заместителя главы Николаевской областной государственной администрации.
В рамках проекта «Большого строительства дорог» начались работы по капитальному ремонту трассы Н-14 «Николаев - Кропивницкий» в районе села Капустино, стоимостью 1 миллиард 162 миллиона гривен.
Ранее Кабинет Министров Украины утвердил перечень автомобильных дорог общего пользования государственного значения, которые будут отремонтированы в 2020 году. В список вошли трассы Н-14 «Александровка — Кропивницкий — Николаев» и Н-11 «Днепр — Николаев».
Также замглавы Николаевской ОГА Александр Коваленко утвердил перечень объектов дорожного строительства на 2020 год, который предусматривает выделение 17,5 миллионов гривен на строительство мостов, проекты которых еще не изготовлены.