Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам инфраструктуры и строительства Александр Коваленко не знает точно, в каком направлении располагается трасса Н-14 «Александровка – Кропивницкий – Николаев».

Об этом стало известно в четверг, 7 мая, пишет «Мой город».

В кабинете Александра Коваленко собрались несколько депутатов, чтобы обсудить различные дорожные вопросы в области. В ходе разговора депутат Татьяна Демченко спросила у заместителя главы ОГА, был ли тот хотя бы раз с момента своего назначения на должность на участке дороги Н-14, на что тот ответил, что нет.

Также Александра Коваленко уточнял, в какой части Николаевской области находится эта трасса.

— Я очень надеюсь, что вы найдете возможность приехать на объект, на который выделили больше всего денег из государственного бюджета, и посмотреть на неё, - заявила Татьяна Демченко.

— А какая это трасса у нас? - отметил Александр Коваленко.

— Н-14, «кировоградская», - уточнила Татьяна Демченко.

— А где? (трасса – прим.) На сколько я знаю, она же… А, это не Баштанка? Это у нас наверху (на карте – прим.) Да, есть, есть, вижу, - отметил Александр Коваленко.

— Печально… - резюмировала Татьяна Демченко.

Напомним, что Кабинет Министров Украины в среду, 15 января, согласовал назначение Александра Коваленко на должность заместителя главы Николаевской областной государственной администрации.

В рамках проекта «Большого строительства дорог» начались работы по капитальному ремонту трассы Н-14 «Николаев - Кропивницкий» в районе села Капустино, стоимостью 1 миллиард 162 миллиона гривен.