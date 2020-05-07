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Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам инфраструктуры и строительства Александр Коваленко не знает точно, в каком направлении располагается трасса Н-14 «Александровка – Кропивницкий – Николаев».
Об этом стало известно в четверг, 7 мая, пишет «Мой город».
В кабинете Александра Коваленко собрались несколько депутатов, чтобы обсудить различные дорожные вопросы в области. В ходе разговора депутат Татьяна Демченко спросила у заместителя главы ОГА, был ли тот хотя бы раз с момента своего назначения на должность на участке дороги Н-14, на что тот ответил, что нет.
Также Александра Коваленко уточнял, в какой части Николаевской области находится эта трасса.
— Я очень надеюсь, что вы найдете возможность приехать на объект, на который выделили больше всего денег из государственного бюджета, и посмотреть на неё, - заявила Татьяна Демченко.
— А какая это трасса у нас? - отметил Александр Коваленко.
— Н-14, «кировоградская», - уточнила Татьяна Демченко.
— А где? (трасса – прим.) На сколько я знаю, она же… А, это не Баштанка? Это у нас наверху (на карте – прим.) Да, есть, есть, вижу, - отметил Александр Коваленко.
— Печально… - резюмировала Татьяна Демченко.
Напомним, что Кабинет Министров Украины в среду, 15 января, согласовал назначение Александра Коваленко на должность заместителя главы Николаевской областной государственной администрации.
В рамках проекта «Большого строительства дорог» начались работы по капитальному ремонту трассы Н-14 «Николаев - Кропивницкий» в районе села Капустино, стоимостью 1 миллиард 162 миллиона гривен.
Ранее Кабинет Министров Украины утвердил перечень автомобильных дорог общего пользования государственного значения, которые будут отремонтированы в 2020 году. В список вошли трассы Н-14 «Александровка — Кропивницкий — Николаев» и Н-11 «Днепр — Николаев».
Также замглавы Николаевской ОГА Александр Коваленко утвердил перечень объектов дорожного строительства на 2020 год, который предусматривает выделение 17,5 миллионов гривен на строительство мостов, проекты которых еще не изготовлены.
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Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам инфраструктуры и строительства Александр Коваленко не знает точно, в каком направлении располагается трасса Н-14 «Александровка – Кропивницкий – Николаев».
Об этом стало известно в четверг, 7 мая, пишет «Мой город».
В кабинете Александра Коваленко собрались несколько депутатов, чтобы обсудить различные дорожные вопросы в области. В ходе разговора депутат Татьяна Демченко спросила у заместителя главы ОГА, был ли тот хотя бы раз с момента своего назначения на должность на участке дороги Н-14, на что тот ответил, что нет.
Также Александра Коваленко уточнял, в какой части Николаевской области находится эта трасса.
— Я очень надеюсь, что вы найдете возможность приехать на объект, на который выделили больше всего денег из государственного бюджета, и посмотреть на неё, - заявила Татьяна Демченко.
— А какая это трасса у нас? - отметил Александр Коваленко.
— Н-14, «кировоградская», - уточнила Татьяна Демченко.
— А где? (трасса – прим.) На сколько я знаю, она же… А, это не Баштанка? Это у нас наверху (на карте – прим.) Да, есть, есть, вижу, - отметил Александр Коваленко.
— Печально… - резюмировала Татьяна Демченко.
Напомним, что Кабинет Министров Украины в среду, 15 января, согласовал назначение Александра Коваленко на должность заместителя главы Николаевской областной государственной администрации.
В рамках проекта «Большого строительства дорог» начались работы по капитальному ремонту трассы Н-14 «Николаев - Кропивницкий» в районе села Капустино, стоимостью 1 миллиард 162 миллиона гривен.
Ранее Кабинет Министров Украины утвердил перечень автомобильных дорог общего пользования государственного значения, которые будут отремонтированы в 2020 году. В список вошли трассы Н-14 «Александровка — Кропивницкий — Николаев» и Н-11 «Днепр — Николаев».
Также замглавы Николаевской ОГА Александр Коваленко утвердил перечень объектов дорожного строительства на 2020 год, который предусматривает выделение 17,5 миллионов гривен на строительство мостов, проекты которых еще не изготовлены.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный