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«Енергія майбутнього»: у Могилянці навчають студентів про відновлювану енергетику

Організатори, лектори та учасники молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»Організатори, лектори та учасники молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»

У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили 22 травня, стартував триденний тренінг «Енергія майбутнього», присвячений темам відновлюваної енергетики, енергоефективності та «зеленого» переходу. 

У ньому беруть участь студенти з різних миколаївських вишів, які протягом трьох днів працюватимуть над ідеями сталого розвитку та дізнаватимуться більше про можливості у сфері чистої енергії.

Захід організували ГО «Центр молодіжної політики Миколаївщини» та Миколаївський регіональний офіс декарбонізації. 

Перший заступник голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов підкреслив, що це один з перших молодіжних проєктів, який під час повномасштабної війни отримав не лише організаційну, а й фінансову підтримку від обласної адміністрації.

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— Ми пообіцяли відновити підтримку молодіжних ініціатив — і дотрималися слова. Минулого року провели конкурс, на якому відібрали два проєкти. Цей — перший із них, що вже реалізується. Вважаю, що тема дуже актуальна, і молодь потребує таких проєктів. Ми й надалі плануємо підтримувати молодіжні ініціативи таким способом, — зазначив Георгій Решетілов.

До заходу онлайн долучився і заступник голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Віктор Білько. Він нагадав, що енергія сьогодні — це не лише про світло в оселі, а про свободу, інновації й незалежність.

Зокрема, Віктор Білько розповів про запуск Фонду декарбонізації України, який уже підтримав понад 30 проєктів. Один із перших — у Миколаївській області, де у Вознесенську модернізували систему вуличного освітлення.

— Сьогодні ми говоримо не просто про енергетику, а про наше спільне майбутнє. Україна має шанс не просто відновитись, а побудувати нову сучасну енергетичну систему. І саме молодь відіграє в цьому ключову роль. Зелені зміни — це не тільки технології. Це нові робочі місця, розвиток громад і підтримка освіти. І ми вже на цьому шляху. Ми переконані, що молодь — рушій цієї трансформації, — сказав Віктор Білько

Представник Посольства Данії в Україні Сергій Бабкін нагадав, що Данія підтримує Миколаївщину не лише у відбудові, а й у зеленому енергетичному курсі. У Данії понад 60% енергії надходить з відновлюваних джерел.

— Саме молодь здатна рухати ці проєкти вперед. Не бійтеся діяти, пробувати, змінювати, — звернувся він до учасників.

В.о. ректора ЧНУ Юрій Котляр звернувся до студентів з меседжем, що саме вони — рушії майбутнього. Пригадав, як університет відбудовувався після обстрілів, і додав, що будь-яка екологічна трансформація починається з освіти й ініціативи на місцях.

Голова ГО «Центр молодіжної політики Миколаївщини» Максим Колесніков відзначив, що гармонія між людиною і природою має бути основою енергетичного переходу, і саме альтернативна енергетика — шлях до збереження довкілля.

Також перед студентами виступив директор Solar Service Дмитро Колосовський, який пояснив переваги сонячної енергії та перспективи її використання у побуті: «Сонячна енергія — це вже не майбутнє, а сучасність. Вона доступна, ефективна й дозволяє значно економити».

Під час першого дня відбулись лекції, присвячені основам зеленої енергетики та фінансовим механізмам для реалізації сталих проєктів. Даніель Боду з Агенції розвитку Миколаєва розповів, як впровадження сонячних панелей у школах і лікарнях дозволяє громадам зменшувати витрати та підвищувати енергетичну незалежність. Максим Литвиненко з Миколаївського офісу декарбонізації доповнив виступ фінансовими інструментами.

Наступні дні тренінгу передбачають практичні заняття, роботу в командах та екскурсію на об’єкти відновлюваної енергетики в Миколаївській області.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»Організатори, лектори та учасники першого молодіжного енергетичного тренінгу в Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич оголосив про плани створити в місті «енергетичний острів», який дозволить забезпечити стабільне теплопостачання під час масштабних відключень електрики. Також в місті створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

А на початку 2025 році Данія виділила Миколаївській області понад 26 мільйонів євро допомоги. Частину цих коштів спрямують на енергетичний сектор: різноманітне обладнання, сонячні панелі для підвищення енергостійкості.

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