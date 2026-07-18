Команда Миколаївської ОВА залишається працювати під керівництвом Решетілова, — Кім

Усі діючі заступники голови Миколаївської ОВА залишаються працювати у команді Георгія Решетілова, однак у нього є можливість їх змінити.

Про це сказав колишній начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім під час своєї останньої пресконференції у суботу, 18 липня, пишуть «МикВісті».

Виконувачем обов'язків начальника ОВА залишається Георгій Решетілов, якого, за словами Кіма, він сподівається невдовзі побачити повноцінним керівником адміністрації.

— Залишається т.в.о. Георгій Решетілов. Сподіваюсь, президент його призначить без приставки. Залишається вся команда, крім двох людей по патронатній службі, працювати на місцях. Всі заступники залишаються на місцях. І право змінити команду залишається у Георгія Решетілова, — сказав Віталій Кім.

Журналісти спитали, яким має бути його наступник, щоб обійняти цю посаду, на що Віталій Кім відповів, що усіма якостями володіє Георгій Решетілов, хоча й рішення залежить виключно від президента.

— Для того, щоб позбавитися приставки, потрібна політична воля нашого президента. Ми знайомі дуже давно, мабуть, 20 років (мова йде про Георгія Решетілова, — прим.). Це дуже професійна, кваліфікована людина, яка робила величезну кількість роботи всередині моєї команди. Вся команда з ним співпрацює. Ми всі один в одного чогось вчимось. За ці роки я в нього взяв щось гарне і погане, і він у мене. Тому розуміння духу командного Миколаївської ОВА в нього повне. Тому буде все нормально», — підсумував він.

Під час брифінгу новопризначений міністр у справах ветеранів Віталій Кім також заявив, що після переходу з посади голови Миколаївської ОВА продовжить підтримувати область та працювати над економічною стратегією «Південь 2.0». Крім того, він розповів, як отримав пропозицію очолити міністерство.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила Віталія Кіма міністром у справах ветеранів. До цього він очолював Миколаївську обласну державну адміністрацію з листопада 2020 року. Виконувачем обов’язків голови Миколаївської ОВА став Георгій Решетілов.

Наступного дня у своєму відеозверненні до миколаївців він пообіцяв просувати інтереси Миколаївської області у державному бюджеті.

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