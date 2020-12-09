Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким планирует оставить в своей команде Георгия Решетилова на должности первого заместителя главы Николаевской ОГА.
Об этом он рассказал в среду, 9 декабря, в комментарии НикВести.
Как известно, Георгий Решетилов начал работать первым заместителем главы Николаевской ОГА Александра Стадника с 23 сентября.
Также прозвучало, что в Кабинет Министров Украины уже поданы на согласование кандидатуры двоих заместителей главы облгосадминистрации, фамилии Виталии Ким не озвучил.
— На согласовании два заместителя. Из тех, кого 100% планирую оставить, это Георгий Решетилов, он на той же позиции, это профессиональный человек, очень давно с ним знаком с профессиональной точки зрения. Остальных официально представлю после согласования Кабмина, - сказал Виталий Ким.
Отдельно он сказал, что не планировал вернуть Валентина Гайдаржи на должность вице-губернатора.
— С профессиональной точки зрения очень уважаю Валентина Гайдаржи, только хорошее слышал о нем, но я не планирую его возвращать на работу, - прокомментировал Виталий Ким.
Напомним, сегоня в ходе первого заседания сессии Николаевского областного совета 8 созыва произошел конфликт между главой Николаевской облгосадминистрации Виталием Кимом и депутатом от партии «Оппозиционная платформа - За життя» Татьяной Демченко.
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Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким планирует оставить в своей команде Георгия Решетилова на должности первого заместителя главы Николаевской ОГА.
Об этом он рассказал в среду, 9 декабря, в комментарии НикВести.
Как известно, Георгий Решетилов начал работать первым заместителем главы Николаевской ОГА Александра Стадника с 23 сентября.
Также прозвучало, что в Кабинет Министров Украины уже поданы на согласование кандидатуры двоих заместителей главы облгосадминистрации, фамилии Виталии Ким не озвучил.
— На согласовании два заместителя. Из тех, кого 100% планирую оставить, это Георгий Решетилов, он на той же позиции, это профессиональный человек, очень давно с ним знаком с профессиональной точки зрения. Остальных официально представлю после согласования Кабмина, - сказал Виталий Ким.
Отдельно он сказал, что не планировал вернуть Валентина Гайдаржи на должность вице-губернатора.
— С профессиональной точки зрения очень уважаю Валентина Гайдаржи, только хорошее слышал о нем, но я не планирую его возвращать на работу, - прокомментировал Виталий Ким.
Напомним, сегоня в ходе первого заседания сессии Николаевского областного совета 8 созыва произошел конфликт между главой Николаевской облгосадминистрации Виталием Кимом и депутатом от партии «Оппозиционная платформа - За життя» Татьяной Демченко.