Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким планирует оставить в своей команде Георгия Решетилова на должности первого заместителя главы Николаевской ОГА.

Об этом он рассказал в среду, 9 декабря, в комментарии НикВести.

Как известно, Георгий Решетилов начал работать первым заместителем главы Николаевской ОГА Александра Стадника с 23 сентября.

Также прозвучало, что в Кабинет Министров Украины уже поданы на согласование кандидатуры двоих заместителей главы облгосадминистрации, фамилии Виталии Ким не озвучил.

— На согласовании два заместителя. Из тех, кого 100% планирую оставить, это Георгий Решетилов, он на той же позиции, это профессиональный человек, очень давно с ним знаком с профессиональной точки зрения. Остальных официально представлю после согласования Кабмина, - сказал Виталий Ким.

Отдельно он сказал, что не планировал вернуть Валентина Гайдаржи на должность вице-губернатора.

— С профессиональной точки зрения очень уважаю Валентина Гайдаржи, только хорошее слышал о нем, но я не планирую его возвращать на работу, - прокомментировал Виталий Ким.

Напомним, сегоня в ходе первого заседания сессии Николаевского областного совета 8 созыва произошел конфликт между главой Николаевской облгосадминистрации Виталием Кимом и депутатом от партии «Оппозиционная платформа - За життя» Татьяной Демченко.