В среду, 9 декабря, в ходе первого заседания сессии Николаевского областного совета 8 созыва произошел конфликт между главой Николаевской облгосадминистрации Виталием Кимом и депутатом от партии «Оппозиционная платформа - За життя» Татьяной Демченко.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

У чиновника к депутату были претензии из-за вопроса к Анне Замазеевой, кандидату на должность главы облсовета от «Слуги народа», относительно дальнейшей работы детских санаториев «Дубки» и «Южный».

— Вы это решение вместе будете принимать. Зачем вы это у Анны спрашиваете? - спросил на повышенных тонах Виталий Ким.

Татьяна Демченко ему ответила, что ей важно знать персональное отношение Анны Замазеевой к проблеме.

— Тогда так и ставьте вопрос. О личном отношении, а не о том, будут закрыты интернаты или нет. Не манипулируйте, - продолжил губернатор.

Татьяна Демченко ответила: «Не надо в таком тоне со мной разговаривать».

Позже в комментарии НикВестям Виталий Ким сказал, что у него нет конфликта с Татьяной Демченко.

— Очень уважаю ее как депутата. Ранее с ней общался по освещению на дороге в населенных пунктах, о которых она спрашивала. У нас очень конструктивная работа. Это было лишь эмоциональное заявление, чтобы наша первая и торжественная сессия была без провокационных вопросов, - сказал чиновник.

Фракция партии «Европейской Солидарности» в Николаевском областном совете приняла решение не поддерживать кандидатуру от «Слуги народа» на должность главы областного совета.