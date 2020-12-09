Фракция партии «Европейской Солидарности» в Николаевском областном совете приняла решение не поддерживать кандидатуру от «Слуги народа» на должность главы областного совета.

Такое решение было принято сегодня, 9 декабря, во время заселения фракции, передает пресс-служба «ЕС» на странице в Facebook.