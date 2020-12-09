Фракция партии «Европейской Солидарности» в Николаевском областном совете приняла решение не поддерживать кандидатуру от «Слуги народа» на должность главы областного совета.
Такое решение было принято сегодня, 9 декабря, во время заселения фракции, передает пресс-служба «ЕС» на странице в Facebook.
– Состоялось заседание фракции «Европейской Солидарности» Николаевского областного совета. Было принято решение - фракция «Европейской Солидарности» не будет поддерживать ни одну из кандидатур на голову и заместителей от «Слуги народа» и «ОПЗЖ», - говорится в заявлении партии.
Как известно, ранее в партии «Слуга народа» в Николаевской области определились с кандидатом на пост главы областного совета. Ею станет Анна Замазеева.
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Фракция партии «Европейской Солидарности» в Николаевском областном совете приняла решение не поддерживать кандидатуру от «Слуги народа» на должность главы областного совета.
Такое решение было принято сегодня, 9 декабря, во время заселения фракции, передает пресс-служба «ЕС» на странице в Facebook.
– Состоялось заседание фракции «Европейской Солидарности» Николаевского областного совета. Было принято решение - фракция «Европейской Солидарности» не будет поддерживать ни одну из кандидатур на голову и заместителей от «Слуги народа» и «ОПЗЖ», - говорится в заявлении партии.
Как известно, ранее в партии «Слуга народа» в Николаевской области определились с кандидатом на пост главы областного совета. Ею станет Анна Замазеева.