С 27 ноября 2020 года и до середины января глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заработал на должности 59 тысяч 68 гривен. При этом губернатор еще ни разу не получал надбавок или премий, в отличие от его заместителей и советниц.

Об этом свидетельствует информация о заработной плате чиновников, которую в Николаевской ОГА предоставили в ответ на информационный запрос корреспондента НикВести.

Отметим, что за первых два рабочих дня глава облгосадминистрации заработал 4649 гривен (3742 с вычетом налогов). В декабре за 20 фактически отработанных дней Виталию Киму насчитали 47609 гривен зарплаты, из которых 2324 гривны — командировочные. 3121 гривну ему выплатили по временной нетрудоспособности. «Чистыми» губернатор получил 38,3 тысячи. В январе главе ОГА выплатили 17 тысяч аванса.

Отметим, что в отличие от губернатора, его заместители и советники получают надбавки за интенсивность в размере 100% от оклада. В частности, Георгий Решетилов в октябре отработал на должности 4 дня, за которые получил «чистыми» 5818 гривен. В ноябре он получил «на руки» 56493 гривны, из которых 23,5 — помощь по временной нетрудоспособности за октябрь еще по должности руководителя аппарата.

Напомним, что Георгий Решетилов был назначен руководителем аппарата ОГА в марте 2020 года. В конце октября экс-губернатор Александр Стадник назначил его своим заместителем.

Игорь Кузьмин успел отработать в декабре 5 дней, за которые ему насчитали 8,5 тысяч гривен зарплаты (6,9 тысячи — получил «на руки»). В январе ему выплатили 10 тысяч гривен аванса.

Руководитель патронатной службы главы ОГА Александра Кукуруза отработала в декабре 16 дней (9.12 назначена на должность) , получив «чистыми» 13,9 тысячи из 17,3 насчитанных. В январе ей выплатили 9 тысяч аванса.

Советница главы ОГА Валентина Бондаренко отработала в декабре 18 дней (с 8.12) и получила 13,5 тысяч гривен. 9 тысяч ей начислили в январе аванса.

Отметим, что согласно данным Николаевстата, средняя зарплата по области в концу ноября 2020 года составила 11854 гривены.

Ранее сообщалось, что заместителю главы Николаевской облгосадминистрации Александру Трайтли насчитали 10 тысяч 980 гривен заработной платы за 4 дня командировки в декабре 2019 года.