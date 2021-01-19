С 27 ноября 2020 года и до середины января глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заработал на должности 59 тысяч 68 гривен. При этом губернатор еще ни разу не получал надбавок или премий, в отличие от его заместителей и советниц.
Об этом свидетельствует информация о заработной плате чиновников, которую в Николаевской ОГА предоставили в ответ на информационный запрос корреспондента НикВести.
Отметим, что за первых два рабочих дня глава облгосадминистрации заработал 4649 гривен (3742 с вычетом налогов). В декабре за 20 фактически отработанных дней Виталию Киму насчитали 47609 гривен зарплаты, из которых 2324 гривны — командировочные. 3121 гривну ему выплатили по временной нетрудоспособности. «Чистыми» губернатор получил 38,3 тысячи. В январе главе ОГА выплатили 17 тысяч аванса.
Отметим, что в отличие от губернатора, его заместители и советники получают надбавки за интенсивность в размере 100% от оклада. В частности, Георгий Решетилов в октябре отработал на должности 4 дня, за которые получил «чистыми» 5818 гривен. В ноябре он получил «на руки» 56493 гривны, из которых 23,5 — помощь по временной нетрудоспособности за октябрь еще по должности руководителя аппарата.
Напомним, что Георгий Решетилов был назначен руководителем аппарата ОГА в марте 2020 года. В конце октября экс-губернатор Александр Стадник назначил его своим заместителем.
Игорь Кузьмин успел отработать в декабре 5 дней, за которые ему насчитали 8,5 тысяч гривен зарплаты (6,9 тысячи — получил «на руки»). В январе ему выплатили 10 тысяч гривен аванса.
Руководитель патронатной службы главы ОГА Александра Кукуруза отработала в декабре 16 дней (9.12 назначена на должность) , получив «чистыми» 13,9 тысячи из 17,3 насчитанных. В январе ей выплатили 9 тысяч аванса.
Советница главы ОГА Валентина Бондаренко отработала в декабре 18 дней (с 8.12) и получила 13,5 тысяч гривен. 9 тысяч ей начислили в январе аванса.
Отметим, что согласно данным Николаевстата, средняя зарплата по области в концу ноября 2020 года составила 11854 гривены.
Ранее сообщалось, что заместителю главы Николаевской облгосадминистрации Александру Трайтли насчитали 10 тысяч 980 гривен заработной платы за 4 дня командировки в декабре 2019 года.
Напомним, недавно глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким назначил своим заместителем по вопросам туризма Николая Маринова.
Также сообщалось, что советницы на то время главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника Марина Волошенюк и Алла Мочалова получили за декабрь 2019 года по 40 тысяч гривен зарплаты.
Напомним, что экс-глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник получил за август более 93 тысяч гривен заработной платы и в сентябре стал самым высокооплачиваемым губернатором Украины.
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С 27 ноября 2020 года и до середины января глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заработал на должности 59 тысяч 68 гривен. При этом губернатор еще ни разу не получал надбавок или премий, в отличие от его заместителей и советниц.
Об этом свидетельствует информация о заработной плате чиновников, которую в Николаевской ОГА предоставили в ответ на информационный запрос корреспондента НикВести.
Отметим, что за первых два рабочих дня глава облгосадминистрации заработал 4649 гривен (3742 с вычетом налогов). В декабре за 20 фактически отработанных дней Виталию Киму насчитали 47609 гривен зарплаты, из которых 2324 гривны — командировочные. 3121 гривну ему выплатили по временной нетрудоспособности. «Чистыми» губернатор получил 38,3 тысячи. В январе главе ОГА выплатили 17 тысяч аванса.
Отметим, что в отличие от губернатора, его заместители и советники получают надбавки за интенсивность в размере 100% от оклада. В частности, Георгий Решетилов в октябре отработал на должности 4 дня, за которые получил «чистыми» 5818 гривен. В ноябре он получил «на руки» 56493 гривны, из которых 23,5 — помощь по временной нетрудоспособности за октябрь еще по должности руководителя аппарата.
Напомним, что Георгий Решетилов был назначен руководителем аппарата ОГА в марте 2020 года. В конце октября экс-губернатор Александр Стадник назначил его своим заместителем.
Игорь Кузьмин успел отработать в декабре 5 дней, за которые ему насчитали 8,5 тысяч гривен зарплаты (6,9 тысячи — получил «на руки»). В январе ему выплатили 10 тысяч гривен аванса.
Руководитель патронатной службы главы ОГА Александра Кукуруза отработала в декабре 16 дней (9.12 назначена на должность) , получив «чистыми» 13,9 тысячи из 17,3 насчитанных. В январе ей выплатили 9 тысяч аванса.
Советница главы ОГА Валентина Бондаренко отработала в декабре 18 дней (с 8.12) и получила 13,5 тысяч гривен. 9 тысяч ей начислили в январе аванса.
Отметим, что согласно данным Николаевстата, средняя зарплата по области в концу ноября 2020 года составила 11854 гривены.
Ранее сообщалось, что заместителю главы Николаевской облгосадминистрации Александру Трайтли насчитали 10 тысяч 980 гривен заработной платы за 4 дня командировки в декабре 2019 года.
Напомним, недавно глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким назначил своим заместителем по вопросам туризма Николая Маринова.
Также сообщалось, что советницы на то время главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника Марина Волошенюк и Алла Мочалова получили за декабрь 2019 года по 40 тысяч гривен зарплаты.
Напомним, что экс-глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник получил за август более 93 тысяч гривен заработной платы и в сентябре стал самым высокооплачиваемым губернатором Украины.