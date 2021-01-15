Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким назначил своим заместителем по вопросам туризма Николая Маринова.

Соответствующее распоряжение № 8-рк подписано 14 января, документ опубликован на официальном сайте облгосадминистрации.

Отметим, что еще 21 декабря, в ходе брифинга, Виталий Ким заявил, что намерен трудоустроить Николая Маринова.

— Это больше надо мне, чем ему. Это человек уровня Кабмина, был замминистра по туризму Крыма. Он работал финансовым директором на «Общественном» телевидение, поэтому это очень профессиональный человек, – сказал тогда Виталий Ким.

Стоит напомнить, что Николай Маринов в 2006-2010 годах избирался депутатом Николаевского городского совета от «Партии регионов». В своей биографии Николай Маринов указал волонтерство в штабе Николаевской областной организации партии «Слуга народа» на местных выборах 2020 года.

В декларации новый заместитель губернатора указал, что в прошлом году получил 881 тысячу 769 гривен доходов от предпринимательской деятельности и 2 миллиона 519 тысяч 900 гривен доходов от отчуждения недвижимого имущества.

Отдельно он задекларировал наличными 180 тысяч долларов США.

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Ранее Виталий Ким подписал распоряжение о назначении своим заместителем Игоря Кузьмина.

Напомним, что президент Владимир Зеленский назначил Виталия Кима главой Николаевской облгосадминистрации 25 ноября 2020 года.

Ранее Виталий Ким выступил на заседании Кабинета министров и рассказал о своих приоритетах в работе и планах по развитию области.

17 ноября Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника.

Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа — За життя» Татьяна Демченко поддержала решение Кабмина назначить на должность главы Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима.

Глава Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Ильюк надеется, что кандидат на должность главы облгосадминистрации Виталий Ким покажет результат лучше, чем Александр Стадник.