Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким подписал распоряжение о назначении своим заместителем Игоря Кузьмина.

Об этом Игорь Кузьмин написал на своей странице в Facebook.

— Мне очень повезло работать на государственной службе в трех регионах Украины. Было тяжело — да, было интересно — да, получил профессиональный опыт — да. Уверен в том, что хватит сил, энергии и знаний работать дома, на Николаевщине. Впереди реализация амбициозных проектов с новой командой единомышленников под руководством председателя ОГА Виталия Кима, — написал он.

Напомним, в понедельник, 21 декабря, в ходе брифинга глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким представил своего первого заместителя, им стал Георгий Решетилов.

Напомним, Игорь Кузьмин начал свою трудовую деятельность с должности ведущего специалиста контрольно-ревизионного отдела управления социальной защиты населения Николаевской областной государственной администрации.

После работал на должности заместителя начальника главного финансового управления - начальника управления доходов и финансов производственной сферы Николаевской ОГА. С 2008 по 2012 годы — заместитель председателя ГНИ в Николаевской области. Также работал на должностях в налоговых органах Херсонской и Кировоградской областей.

«Преступности.НЕТ» отмечает, что в 2014 году Кузьмин попал под люстрацию. В соответствии с Законом Украины «Об очищении власти», так называемым «люстрационным», а именно с пунктом 8, статьи 3, Кузьмин в течение 10 лет не мог быть назначен на руководящую должность. Тем не менее, как раз в этот период Кузьмин занимал должность начальника Скадовской объединенной государственной налоговой инспекции Главного управления Миндоходов в Херсонской области. Входит в состав правления общественной организации Николаевского клуба академической гребли. Женат на депутате от партии «Слуга народа» в Николаевском городском совете Елене Кузьминой.

В своей декларации об имуществе и доходах за 2019 год Игорь Кузьмин указал, что вместе с супругой владеет квартирой площадью 86,5м2 и гаражом в Николаеве. Также у Игоря Кузьмина есть комната в Кропивницком.

В разделе транспортных средств указано, что Игорь Кузьмин пользуется автомобилем супруги марки Volkswagen jetta 2013 года выпуска. Также у него есть автомобиль SUBARU FORESTER 2013 года выпуска.

В прошлом году Игорь Кузьмин заработал 268 тысяч гривен в Главном управлении ГФС в Херсонской области, еще 43,5 тысяч гривен - в Кировоградской ОГА. Елена Кузьмина в прошлом году заработала 153 тысячи гривен - она является врачом Николаевского областного госпиталя ветеранов войны. Елена Кузьмина хранит наличными 1 тысячу долларов США.