В понедельник, 21 декабря, в ходе брифинга глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким представил своего первого заместителя, им стал Георгий Решетилов.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Как известно, Георгий Решетилов начал работать первым заместителем главы Николаевской ОГА Александра Стадника с 23 сентября.

— Представляю Георгия Решетилова, он мой первый заместитель. Он уже является членом команды. С ним знакомы более 10 лет, его знаю, как профессионала, мы работали по юридическим вопросам. Уверен, что он порядочный и профессиональный человек. Он знает всю «кухню», которая есть у нас в ОГА. Он знает все процедурные и юридические процессы, - рассказал чиновник.

Георгий Решетилов указал, что сегодня курирует вопросы агропромышленного комплекса, земли и обороны.

— Далее могут быть изменения. Виталий Александрович постоянно держит на контроле вопросы распределения направлений, чтобы усилить эффективность. Часть направлений требует изменений и активизации. Выстаиваются приоритеты, - прокомментировал Георгий Решетилов.

Далее Виталий Ким рассказал, что пока в его команде остается Александр Трайтли.

— Мы с него снимем большинство департаментов, которые он курирует. Разгрузим его работу, посмотрим, как он встроится в нашу команду, - указал Виталий Ким.

Также он напомнил, что намерен назначить своим заместителем Игоря Кузьмина - бывшего заместителя задержанного на взятке главы Кировоградской ОГА.

При этом с Татьяной Стахевич он намерен прекратить сотрудничество.

Напоследок Виталий Ким указал, что ему нужно еще 2 заместителя.

— Сейчас уговариваю крутого специалиста, пока интригу придержу. Думаю, что скоро все прояснится, - заявил он.

Напомним, Игорь Кузьмин начал свою трудовую деятельность с должности ведущего специалиста контрольно-ревизионного отдела управления социальной защиты населения Николаевской областной государственной администрации.

После работал на должности заместителя начальника главного финансового управления - начальника управления доходов и финансов производственной сферы Николаевской ОГА. С 2008 по 2012 годы — заместитель председателя ГНИ в Николаевской области. Также работал на должностях в налоговых органах Херсонской и Кировоградской областей.

«Преступности.НЕТ» отмечает, что в 2014 году Кузьмин попал под люстрацию. В соответствии с Законом Украины «Об очищении власти», так называемым «люстрационным», а именно с пунктом 8, статьи 3, Кузьмин в течение 10 лет не мог быть назначен на руководящую должность. Тем не менее, как раз в этот период Кузьмин занимал должность начальника Скадовской объединенной государственной налоговой инспекции Главного управления Миндоходов в Херсонской области. Входит в состав правления общественной организации Николаевского клуба академической гребли. Женат на депутате от партии «Слуга народа» в Николаевском городском совете Елене Кузьминой.

В своей декларации об имуществе и доходах за 2019 год Игорь Кузьмин указал, что вместе с супругой владеет квартирой площадью 86,5м2 и гаражом в Николаеве. Также у Игоря Кузьмина есть комната в Кропивницком.

В разделе транспортных средств указано, что Игорь Кузьмин пользуется автомобилем супруги марки Volkswagen jetta 2013 года выпуска. Также у него есть автомобиль SUBARU FORESTER 2013 года выпуска.

В прошлом году Игорь Кузьмин заработал 268 тысяч гривен в Главном управлении ГФС в Херсонской области, еще 43,5 тысяч гривен - в Кировоградской ОГА. Елена Кузьмина в прошлом году заработала 153 тысячи гривен - она является врачом Николаевского областного госпиталя ветеранов войны. Елена Кузьмина хранит наличными 1 тысячу долларов США.

Ранее сообщалось, что новоназначенный глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким оставил Георгия Решетилова в должности первого заместителя, а по остальным — решение еще не принял.