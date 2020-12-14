Руководителем патронатной службы главы Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима стала Александра Кукуруза. Она баллотировалась в депутаты Николаевского горсовета от партии «Слуга народа», однако не получила необходимого количества голосов для избрания.

О своем назначении Александра Кукуруза указала на странице в Facebook.

На местных выборах-2020 она баллотировалась по округу № 4 (Ингульский район), однако набрала всего 151 голос. Согласно информации, поданной в Центральную избирательную комиссию, на момент выдвижения она временно не работала.

В своей автобиографии в качестве кандидата в депутаты горсовета Александра Кукуруза указала, что раньше работала в Николаевском управлении миграционной службы Украины, стивидорной компании «Ольвия», Николаевской облгосадминистрации и Верховной Раде. Отметим, что ранее Александра Кукуруза работала помощницей экс-нардепа Давида Макарьяна.

Согласно декларации, поданной ею как кандидатом на должность, в 2019 году она получила 184 тысячи 960 гривен зарплаты в Верховной Раде, а также 15 тысяч гривен выплат от Центра занятости.

Ее муж, Виктор Власенко, занимается предпринимательской деятельностью и, согласно данным открытого реестра Оpendatabot, является владельцем компании, специализирующейся на грузоперевозках «АБВ Логистик».

Александра Кукуруза задекларировала 6 транспортных средств, зарегистрированных на мужа — три грузовых автомобиля, два полуприцепа и Volkswagen Passat 2014 года выпуска.

Также новая глава патронатной службы задекларировала 25 тысяч долларов, которые она хранит дома наличными, и указала, что 95 тысяч долларов хранит ее муж.

Согласно декларации, никаких объектов недвижимости на нее или супруга не зарегистрировано.

Напомним, Виталий Ким сообщил, что завтра подаст в Кабинет Министров на согласование две кандидатуры на должности заместителей главы ОГА. Ранее он оставил Георгия Решетилова в должности первого заместителя.