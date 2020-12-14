Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким получил еще один негативный тест на коронавирус и с завтрашнего дня выходит на работу.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

— Сегодня получил отрицательный тест и уже нет симптомов болезни, поэтому завтра возвращаюсь к работе. Относительно моей семьи — женщина чувствует себя неплохо, завтра сделает повторный тест, — написал губернатор.

Виталий Ким добавил, что завтра подаст в Кабинет Министров на согласование две кандидатуры на должности заместителей главы ОГА.

— Впереди много работы: борьба с COVID-19, ремонт дорог, принятие местных бюджетов, развитие экономики и много других направлений, требующих рассмотрения и принятия решений. Все это невозможно сделать без надежной и квалифицированной команды, поэтому уже завтра подаю в Кабинет министров две кандидатуры заместителей на согласование. Уверен, что этот вопрос будет решен быстро, ведь у нас отсутствует время на раскачку, — добавил он.