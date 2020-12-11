Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что его тест на коронавирус показал негативный результат, при этом он принял решение остаться на самоизоляции из-за болезни у жены.
Такое информацией он поделился в Facebook.
Он уточнил, что у него все под контролем, поскольку находится на постоянной связи с заместителями.
— Буду ждать повторного теста в понедельник-вторник для подтверждения. Болезнь напомнила о важности с ней работать и реагировать соответственно. Напомню, что на прошлой неделе приехал 151 концентратор, которые очень нужны нашим больницам. Думаю, все будет хорошо, – сказал чиновник.
Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким ушел на самоизоляцию из-за симптомов коронавирусного заболевания у него и его жены.
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Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что его тест на коронавирус показал негативный результат, при этом он принял решение остаться на самоизоляции из-за болезни у жены.
Такое информацией он поделился в Facebook.
Он уточнил, что у него все под контролем, поскольку находится на постоянной связи с заместителями.
— Буду ждать повторного теста в понедельник-вторник для подтверждения. Болезнь напомнила о важности с ней работать и реагировать соответственно. Напомню, что на прошлой неделе приехал 151 концентратор, которые очень нужны нашим больницам. Думаю, все будет хорошо, – сказал чиновник.
Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким ушел на самоизоляцию из-за симптомов коронавирусного заболевания у него и его жены.