Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что его тест на коронавирус показал негативный результат, при этом он принял решение остаться на самоизоляции из-за болезни у жены.

Такое информацией он поделился в Facebook.

Он уточнил, что у него все под контролем, поскольку находится на постоянной связи с заместителями.

— Буду ждать повторного теста в понедельник-вторник для подтверждения. Болезнь напомнила о важности с ней работать и реагировать соответственно. Напомню, что на прошлой неделе приехал 151 концентратор, которые очень нужны нашим больницам. Думаю, все будет хорошо, – сказал чиновник.

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким ушел на самоизоляцию из-за симптомов коронавирусного заболевания у него и его жены.