Об этом написал на своей странице в Facebook.
— Только узнал, что моя жена может заболела Covid. У самого тоже есть некоторые симптомы. Завтра вместе будем сдавать тест и ждать результат. Поэтому для безопасности окружающих, до установления диагноза, должен самоизолироваться на некоторое время. Буду держать вас в курсе событий. Надеюсь, что все пройдет. Эта болезнь еще раз показала, что сейчас является важнейшей из проблем. Пожелайте нам здоровья и сами оставайтесь здоровы! — написал он.
Отметим, что Виталий Ким сегодня присутствовал на учредительной сессии Николаевского областного совета.
Ранее у Николаевского городского головы Александра Сенкевича подтвердили коронавирусное заболевание COVID-19. На данный момент он здоров.
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Випускайте повітря, Артеме ОлександровичуСтанислав Мартиросов
Об этом написал на своей странице в Facebook.
— Только узнал, что моя жена может заболела Covid. У самого тоже есть некоторые симптомы. Завтра вместе будем сдавать тест и ждать результат. Поэтому для безопасности окружающих, до установления диагноза, должен самоизолироваться на некоторое время. Буду держать вас в курсе событий. Надеюсь, что все пройдет. Эта болезнь еще раз показала, что сейчас является важнейшей из проблем. Пожелайте нам здоровья и сами оставайтесь здоровы! — написал он.
Отметим, что Виталий Ким сегодня присутствовал на учредительной сессии Николаевского областного совета.
Ранее у Николаевского городского головы Александра Сенкевича подтвердили коронавирусное заболевание COVID-19. На данный момент он здоров.