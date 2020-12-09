Об этом написал на своей странице в Facebook.

— Только узнал, что моя жена может заболела Covid. У самого тоже есть некоторые симптомы. Завтра вместе будем сдавать тест и ждать результат. Поэтому для безопасности окружающих, до установления диагноза, должен самоизолироваться на некоторое время. Буду держать вас в курсе событий. Надеюсь, что все пройдет. Эта болезнь еще раз показала, что сейчас является важнейшей из проблем. Пожелайте нам здоровья и сами оставайтесь здоровы! — написал он.