Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что не будет вмешиваться в работу областного совета.

Об этом Виталий Ким заявил сегодня, 9 декабря, во время первого пленарного заседания сессии Николаевского облсовета, - передает корреспондент НикВести.

Во время обсуждения кандидатуры представительницы партии «Слуга народа» Анны Замазеевой на должность главы областного совета, депутат Вадим Олабин спросил ее о том, как она планирует работать с областным советом и каким видит сотрудничество с облгосадминистрацией.

На это Анна Замазеева заявила, что областной совет - это самостоятельный орган, решения которого не будут зависеть от «4-го этажа».

— Я даже не предполагала, что такое существует. Потому что есть четкое разграничение ответственности, функций. Я считаю, что нельзя «заглядывать» на 4-й этаж, или 4-му на 3-й. Мы представительский орган, мы должны действовать самостоятельно, принимать взвешенные решения. На 4-й этаж… Я не знаю, как было до этого, у меня не было такого опыта. Те, кто уже был здесь не одну каденцию, наверное, понимают, о чем идет речь. Но нет, мы будем самостоятельным обязательным органом и представлять интересы наших избирателей, - сказала Анна Замазеева.

Присутствовавший в президиуме облсовета глава ОГА Виталий Ким сделал аналогичное заявление, сказав, что не хочет «быть главным» в областном совете.

— Я подтверждаю, что областной совет будет самостоятельным органом, который будет работать на благо наших избирателей и наших земляков. Нет у меня амбиций и желания тут руководить и быть самым главным. Для меня приоритет - чтобы мы эффективно работали, - сказал Виталий Ким.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Анна Замазеева стала единственным претендентом на должность главы Николаевского областного совета, другие политические силы не воспользовались правом выдвижения. Ранее Анна Замазеева рассказала, что будет добиваться объединения усилий представителей всех политических сил в совете, а также займется поиском инвестиций.