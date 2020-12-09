Депутат Николаевского областного совета Анна Замазеева, которую партия «Слуга народа» определила кандидатом на пост главы областного совета, рассказала, что она в указанной должности будет добиваться объединения усилий представителей всех политических сил в совете, а также займется поиском инвестиций.

Об этом она рассказала НикВестям в среду, 9 декабря, перед началом заседания первой сессии областного совета нового созыва.

Прозвучало, что у каждой политической партии есть свой вектор, но общая цель – улучшить благосостояние населения. Также она уверена, что нынешних депутатов объединяет желание «запомниться самыми эффективными».

— Хотела бы изменить существующее состояние Николаевщины к лучшему. Как это можно сделать? Только объединив усилия всех политических партий, не смотря на политические взгляды, ради людей. Во-вторых, считаю, что рассчитывать только на субвенции и дотации от центральной власти недостаточно, чтобы выполнять все те стратегии, которые были озвучены за последний год. Нужно привлекать инвестиции. Что интересует инвесторов? Ответственная власть, которая отвечает за свои обещания, которая стоит гарантом прав граждан, а также на защите прав инвесторов. Для этого у нас все есть: промышленный потенциал, трудолюбивые люди, много высших учебных заведений, на базе которых можно создавать образовательно-культурные кластеры и хабы. А что мы получим благодаря этому? Финансовую независимость, например, сможем быстро провести воду в районы, где нет водоснабжения, очищать водоемы, ремонты школ и больниц - указала она.

Ранее в партии «Слуга народа» в Николаевской области определились с кандидатом на пост главы областного совета. Ею станет Анна Замазеева.