Депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Анна Замазеева стала единственным претендентом на должность главы Николаевского областного совета, другие политические силы не воспользовались правом выдвижения.

Об этом стало известно сегодня, 9 декабря, в ходе заседания сессии областного совета, - передает корреспондент НикВести.

О ее выдвижении в ходе сессии объявил депутат Игорь Кич.

Перед этим глава партии «Наш край» в Николаевской области, депутат областного совета Юрий Кормышкин заявил, что его политическая сила не будет выдвигать свою кандидатуру.

Ранее Анна Замазеева рассказала, что будет добиваться объединения усилий представителей всех политических сил в совете, а также займется поиском инвестиций.