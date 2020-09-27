Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник получил за август более 93 тысяч гривен заработной платы.

Об этом свидетельствует исследование «Слово и дело».

За август Александр Стадник заработал 93 тысячи 468 гривен, что почти вдвое больше, чем средняя зарплата других глав ОГА Украины. Помимо самой зарплаты Александр Стадник получил отпускные, помощь из-за временной нетрудоспособности и материальную помощь на оздоровление.

«Второе» место в рейтинге самых высокооплачиваемых губернаторов занимает глава Черкасской ОГА Роман Бондарь, который заработал более 61 тысячи гривен.

Меньше всех за прошлый месяц заработал глава Винницкой ОГА Сергей Борзов — всего 33 тысячи 369 гривен. Согласно данным «Слово и дело», средняя зарплата глав администраций за август составила порядка 47 тысяч гривен.

Напомним, Глава Николаевской областной государственной Александр Стадник в июне стал самым высокооплачиваемым губернатором Украины, так как получил заработную плату в размере 70 тысяч 745 гривен.