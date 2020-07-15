Глава Николаевской областной государственной Александр Стадник в июне получил заработную плату в размере 70 тысяч 745 гривен.

Об этом свидетельствует инфографика аналитического портала «Слово и дело».

Отмечается, что зарплата губернатора Александра Стадника самая высокая по Украине среди других глав ОГА. Это объясняется тем, что в июне ему была выплачена помощь по временной нетрудоспособности, составившая 23,5 тысячи гривен.

Также больше остальных заработал уже уволенный с поста главы Винницкой ОГА Владислав Скальский – 58 тысяч 547 гривен.

Однако, большинство глав областных администраций заработали в прошлом месяце 47 тысяч 230 гривен.

Меньше всех в прошлом месяце заработал новоназначенный глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов, который вступил в должность 20 июня. Его зарплата составила 14,2 тысячи гривен.

Как известно, в Украине на время карантина зарплаты чиновников ограничены 10 минимальными. Однако в эту сумму не входят отпускные, больничные и материальная помощь.

Напомним, согласно поданной декларации о доходах за 2019 год в качестве главы ОГА Александр Стадник заработал 107 тысяч 31 гривну. Страховые выплаты от СК «Уника» составили 27 тысяч 307 гривен. Его жена заработала за год 703 тысячи 180 гривен дохода от занятия предпринимательской деятельностью и 53 тысячи 651 гривну от «Николаевской электроснабжающей компании».

Александр Стадник также задекларировал 450 тысяч гривен и 18 тысяч долларов, еще 2 миллиона 700 тысяч гривен задекларировано на имя жены.

Александр Стадник был назначен главой Николаевской областной государственной администрации 19 сентября 2019 года.