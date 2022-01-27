Заработная плата губернатора Николаевщины Виталия Кима к концу года выросла до 70 тысяч гривен, его заместители получают около 40 тысяч.

Такими данными поделился активист Дмитрий Рябченко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Виталий Ким зарабатывал в среднем около 55 тысяч гривен, но к концу года его зарплата выросла до 72-74 тысяч. Средняя зарплата каждого из заместителей главы ОГА составила около 40 тысяч гривен. Меньше получает вице-губернатор по вопросам диджитализации Роман Пашнев — 30 тысяч гривен.

Примечательно, что каждый месяц, начиная с марта 2021 года, заместителю Виталия Кима по вопросам туризма Николаю Маринову начисляют 7 тысяч гривен премии. Активист заподозрил связь надбавок с тем, что Николай Маринов приходится кумом губернатору области.

Кроме того, все помощники Виталия Кима получили материальную помощь на оздоровление. Например, Александру Трайтли, отвечающему за сферы образования, социальную защиту и Службу по делам детей, в январе выдали соответствующую помощь в размере 40 тысяч 174 гривен. В феврале такую же помощь получил первый заместитель главы ОГА Георгий Решетилов — 40 тысяч 679 гривен. Игорю Кузьмину начислили 40 тысяч 345 гривен, Юрию Гранатурову, курирующему сферу здравоохранения — 40 тысяч 414 гривен, в августе и сентябре соответственно. Николай Маринов получил свою выплату в размере 40 тысяч 847 гривен. В декабре 2021-го денежный транш поступил Роману Пашневу — 32 тысячи 944 гривны.

Также в декабре Виталий Ким утвердил свои заместителям тройной оклад, в результате чего каждый из них получил на руки от 80 до 90 тысяч гривен.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что деньги на повышение зарплат сотрудникам городских больниц поступят через ОГА.